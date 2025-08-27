אחרי דבריו על חיילי המילואים ועימות באולפן עם לוחם חרדי – עיתונאים בכירים בציבור החרדי יוצאים נגד איתמר בבי: "אינו מייצג אותנו, חילול ה'"

הצעיר החרדי איתמר בבי שהפך לאורח קבוע באולפנים בסוגיית גיוס החרדים העובדים מסרב להיעלם. בבי עלה לכותרות בכתבה שנערכה בחדשות 12 על הצעירים החרדים שעובדים לפרנסתם ותורתם אינה אומנותם ובכל זאת ממשיכים להצהיר מעל כל במה כי לא יתגייסו לצה"ל.

בבי אף עורר סערה באחד הפאנלים כשטען כי חיילי המילואים ממשיכים להילחם בעזה עבור "20 אלף שקל בתלוש". לאחר הביקורת שנשמעה עליו, הבהיר בבי כי התכוון ללוחם שעמד מולו באולפן ולא לכלל המילואימניקים.

הערב המשיך בבי לעורר סערות כאשר הטיח בלוחם חרדי מחטיבת החשמונאים כי הוא אינו חרדי אלא "חב"די" ואינו מקשיב לגדולי ישראל הפוסלים את החטיבה החרדית שהקים צה"ל בשנה האחרונה.

מלבד הזעם שמעורר הצעיר החרדי בקרב הציבור החילוני והדתי, גם בציבור החרדי זועמים על בבי ואומרים כי הוא אינו מייצג את המגזר.

עוד באותו נושא היועמ"שית מכה שוב: הסנקציה החדשה נגד בני הישיבות 00:07 | חדשות סרוגים 131 1 😢

העיתונאי החרדי מנדי ריזל צייץ הערב ברשת X: "שמישהו כבר יסתום לאיתמר בבי את הפה. כמה חילול ה'".

עורך עיתון משפחה יוסי אליטוב התייחס אף הוא לתופעת הנערים החרדים שאורח חייהם אינו תואם את אורח החיים החרדי הקלאסי וכתב: "כאשר נערים שאינם מקיימים את הבסיס ההלכתי נשארים ברשימות הישיבה, לא רק שהדבר מחלל את מהות בית המדרש, אלא הוא גם פשע חברתי־מוסרי כלפי האומה כולה: במקום למלא את חובתם האזרחית ולשרת בצה״ל, הם משמשים כעלה תאנה. על המגזר להבהיר במעשים: מי שתורתו אינה אומנותו, שילך לשרת את עמו."