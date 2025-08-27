תכנית 3 של 'כיפות ברזל' תכנית האקטואליה הבועטת של סרוגים, והשבוע הדר מילר מצטרפת לפאנל שדן בבני גנץ, בחרדים שרוצים לטוס לאומן, בשאיפות של יוסי כהן ובנזיפה משמאל של השופט מנחם מזרחי

התוכנית החדשה של סרוגים, “כיפות ברזל”, חזרה לפרק שני והאולפן היה חם מתמיד כשהגיעו לדבר על המשתמטים החרדים שטסים לאומן ועל היוזמה הפוליטית של בני גנץ. המנחה נתנאל איזק הוביל את הפאנל הקצבי שבו לכל אחד יש חצי דקה בלבד להגיד את דעתו – ואז הבאזר עוצר אותו בלי רחמים.

מי היה באולפן?

הפאנל השבוע כלל את:

יותם דשא, כתב פוליטי של סרוגים

ישי כהן, פרשן פוליטי של כיכר השבת

אבי וידרמן, יועץ אסטרטגי

הדר מילר חברת מועצת העיר לוד

הנושאים שעשו את הרעש

יו״ר המחנה הממלכתי בני גנץ מחפש את דרכו אל הממשלה – מעשה אצילי למען השבת החטופים או צעד נואש לעבור את אחוז החסימה?

המשפט רק מצד שמאל – התנועה לאיכות השלטון מגישה תלונה לנציב תלונות הציבור נגד השופט מנחם מזרחי – הגיע הרגע שמותר לתקוף את מערכת המשפט על החלטותיה?

״עריק חרבי תורישמו ידי״ מתווה הטיסות לאומן – המדינה תסייע במימון של כ-10 מיליון שקל ובמקביל תנסה לסייע לעריקים לטוס.

הטוב הרע והמיותר

כל נתיבותיה שלום? הצעירים החרדים מתעמתים עם חיילי המילואים בנושא הגיוס. האם הם מייצגים את רק עצמם או מייצגים את הציבור החרדי כולו?

⁠עיריית תל אביב חזקה רק על היהודים – עיריית תל אביב מבקשת חוזה שוויוני בבתי הכנסת בעיר- האם היא בעד שוויון זכויות או מתנכלת לציבור הדתי בעיר?

ציוץ השבוע: השרה גילה גמליאל מציגה תמונה שהיא מחייגת לנזוף ברון חולדאי וחורכת את הרשת.

צל"ש או טר"ש?

ראש המוסד לשעבר יוסי כהן טוען בריאיון בפודקאסט של יסמין לוקץ: אני צריך להיות ראש הממשלה.

דל"פ

96 שנה למאורעות תרפ״ט – למה היהודים מצטטים את ההיסטוריה אבל מתעקשים לא ללמוד ממנה?

רגעים קטנים שעשו את ההבדל

מעבר לדיונים הרציניים, היו גם לא מעט חיוכים, עקיצות בין המשתתפים ואפילו כמה צעקות שנקטעו באכזריות על ידי הבאזר. פאנל חי שמנתח את האירועים ומדבר בגובה העיניים.

ומה אתכם?

בסוף הפרק נתנאל איזק הזמין את הצופים להצטרף: לשלוח סרטון קצר של 10 שניות לכתובת kipotbarzel@gmail.com עם פרשנות אישית על אחד הנושאים. אולי דווקא אתם תהיו ההפתעה של השבוע הבא.

התוכנית משודרת בסרוגים בכל יום רביעי בשעה 19:30 באתר סרוגים וברשתות החברתיות.