בן & ג'ריס מודיעה על ריקול לגלידת "בצק עוגיות" בנפח 427 גרם, בעקבות גילוי של אלרגן בוטנים שלא סומן ברשימת הרכיבים. משרד הבריאות מעורב והמוצר נאסף מהמדפים

מפעל מוצרי איכות אמריקאים, המייצר ומשווק את גלידות בן & ג'ריס בישראל, מודיע היום (שלישי) על קריאת החזרה (ריקול) לאחת מהגלידות הפופולריות ביותר – בצק עוגיות, עקב נוכחות של אלרגן מסוג בוטנים שאינו מסומן כנדרש.

לדברי החברה, בעקבות תלונות צרכנים ובדיקות פנימיות שנערכו במסגרת בקרת האיכות העצמית, נמצאה נוכחות של בוטנים במוצר, כאשר בתווית המוצר הוא מסומן כ"עלול להכיל", אך לא מופיע ברשימת הרכיבים כפי שנדרש במקרה של נוכחות ודאית.

פרטי המוצר שנמצא בו הסיכון:

שם המוצר: בצק עוגיות

מותג: בן & ג'ריס

תכולה: 427 גרם

ברקוד: 076840100583

תאריך תפוגה: 09/02/27 מהשעה 20:00 ואילך (מופיע בתחתית המיכל)

יצרן: מוצרי איכות אמריקאים

בחברה מדגישים כי צרכנים הסובלים מאלרגיה לבוטנים או אלרגנים אחרים המצוינים בתווית מתבקשים לא לצרוך את המוצר, מחשש לסיכון בריאותי.

בהתאם להנחיות שירות המזון במשרד הבריאות, המוצר נאסף מהמדפים ומופסק שיווקו.

