האם ממשלת ישראל תמסור עוד שטחים? על פי הדיווח של יערה שפירא ורועי קייס מכאן 11 בין ישראל לסוריה התקיים שיח על אפשרות להסכם שיכלול את השעיית הדרישה הסורית לקבל את רמת הגולן, בתמורה להעברת הר דב וחוות שבעא לידי סוריה.

המו״מ נעצר בעקבות הטבח בדרוזים בדרום סוריה , אך לראשונה מאשרים בישראל וגם בסוריה כי מדובר באפשרות לשלב הבא של השיחות – לאחר ההסכם הביטחוני שנדון בימים אלה. בישראל בדקו היתכנות פוליטית למהלך , שמצריך כמו כל מסירה של שטחים אישור של 80 ח"כים.

משרד החוץ הסורי פרסם מוקדם יותר היום הודעת גינוי חריפה כנגד ישראל, בהודעה טוענים השלטונות הסוריים כי מטוסי קרב ישראלים ביצעו תקיפות בלילות האחרונים, שעלו בחייהם של אנשי הממשל ופגעו ב"ציוד צבאי בבעלות המשטר".