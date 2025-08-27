אחרי חלוקת המניות של הפועלים – בנק לאומי מציע הנחה בריבית הפריים, צעד שנועד להקל על הלווים ולהציב אותו בחזית המאבק ביוקר המחיה

ימים לאחר הודעת בנק פועלים על חלוקת מניות ללקוחותיו התחרות יוצאת לדרך. בנק לאומי הודיע כי החל מ-1 באוקטובר יעניק ללקוחותיו הנחה של רבע אחוז בריבית במסלול הפריים – צעד שנועד להקל על הלווים ולהתמודד עם יוקר המחיה והריביות הגבוהות במשק.

ההטבה תחול אוטומטית על כל לקוחות הבנק שמעבירים משכורת ומחזיקים משכנתא או הלוואה צמודת פריים, ללא צורך בפנייה או מיקוח. המשמעות: במקום לשלם את ריבית הפריים המלאה (כיום 6%), ישלמו הלקוחות זכאים 5.75% בלבד.

לכאורה מדובר בפער קטן, אך כשמדובר במשכנתאות של מאות אלפי שקלים, מדובר בחיסכון חודשי אמיתי. לדוגמה, הלוואת פריים של חצי מיליון שקל ל-25 שנה תוזיל את ההחזר בכ-75 שקל בחודש, ובמשכנתא של מיליון שקל – החיסכון מגיע לכ-150 שקל בחודש. לאורך השנים מדובר בעשרות אלפי שקלים.

בבנק מסבירים כי המהלך נועד לשדר מסר ברור: לאומי לצד לקוחותיו גם בתקופה מאתגרת. לצד ההטבה במשכנתאות, הציג הבנק באחרונה גם ריבית של 2% על יתרות זכות עד 10,000 שקל בעו"ש, הוזלה של 1% בריבית על המינוס, והשקת "פיקדון אוטומטי" שמעביר עודפי יתרה לחיסכון יומי – ללא כל פעולה מצד הלקוח.

תגובה למהלכים של המתחרים והאותיות הקטנות

המהלך של לאומי מגיע על רקע הקרב הגובר בין הבנקים על נאמנות הלקוחות. בנק הפועלים הצית את השוק לאחר שחילק שתי מניות לכל לקוח, בשווי של כ-124 שקל. הבנק הבינלאומי מצדו העניק מענק של כ-150 שקל לעו"ש לכל לקוח.

בלאומי בוחרים במהלך שמכוון ישירות ללב המאבק של הציבור – הריביות על המשכנתאות. אבל כאן מגיעות האותיות הקטנות: ההטבה של בנק לאומי תיכנס לתוקף ב-1 באוקטובר – אך תישאר בתוקף רק כל עוד ריבית הפריים במשק לא משתנה. כלומר, ברגע שבנק ישראל יחליט על הורדת הריבית, ההנחה של רבע האחוז תתבטל באופן אוטומטי.

בפועל, אם בנק ישראל יוריד את הריבית כבר בהחלטה הקרובה ב-29 בספטמבר, הלקוחות יזכו ליהנות מההנחה הזו רק פעם אחת – בחיוב של תחילת אוקטובר. מאחר שהשוק כבר מתמחר ציפייה לירידת ריבית בקרוב, ייתכן שמדובר במהלך קצר מועד בלבד.