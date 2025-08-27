ראש מוסדות 'תאיר נרי', הרב ניר בן ארצי, אומר שהמשיח פועל בתוך עם ישראל כבר 30 שנה ורוב האנשים בארץ ובעולם כבר מכירים אותו.
בסרטון שפרסם ביממה האחרונה אמר הרב בן ארצי: "בתקופה הזאת, בדור שלכם יש לנו גם משיח שרובם מכירים אותו כבר 30 שנה. יש לו אישה, ילדים, בנים ובנות. וגם התפילות שלו חודרות לכל אדם ואדם. המשיח פועל בתוך עם ישראל כבר 30 שנה ורובכם מכירים אותו בארץ ובעולם ושותקים".
הרב בן ארצי שב ואמר: "התפילות שלו חודרות לכל אדם ואדם. מי שמקבל את התפילות שלו בשמחה מתלבשת עליו הברכה של בוקר עולם. מי שחושב שלא קיים דבר כזה צריך לעבד קשה כדי לגלות את המציאות של העם היהודי".
