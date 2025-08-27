אירוע ירי המוני התרחש בכנסייה בבית ספר במיניאפוליס. על פי הדיווחים ישנם בין עשר לעשרים פצועים במקום. ב-CNN מדווחים כי היורה מת

אירוע ירי המוני התרחש היום (רביעי) בכנסייה בבית ספר במיניאפוליס. על פי הדיווחים ישנם בין עשר לעשרים פצועים במקום. ב-NBC מדווחים כי יש שנים הרוגים באירוע, וכי היורה התאבד. מדובר באירוע ירי הקטלני השלישי בעיר ב-24 השעות האחרונות.

בבית ספר הקתולי ישנם 320 תלמידים מגיל גן חובה ועד כיתה ח׳. מושל מינסוטה טים וולז כינה את הירי: "מעשה נורא של אלימות". נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב לאירוע ואמר "קיבלתי תדרוך מלא על הירי הטרגי במיניאפוליס, מינסוטה. ה-FBI הגיב במהירות והם נמצאים בזירה. הבית הלבן ימשיך לעקוב אחר המצב הנורא הזה. אנא הצטרפו אליי בתפילה עבור כל המעורבים!