אשת התקשורת ליאת רון פתחה את תכניתה ברדיו 103FM במסר חריג לנתניהו: "אל תתרגש מהסקרים, הדרך שלך לעוד קדנציה סלולה". זו הסיבה

אשת התקשורת והמגישה ליאת רון פתחה היום (רביעי) את תכניתה בתחנת הרדיו 103FM במסר מפתיע וישיר לראש הממשלה בנימין נתניהו, דווקא על רקע הסקרים האחרונים שאינם מחמיאים למחנה הימין.

"אני פונה אליך, בנימין נתניהו, ורוצה להרגיע אותך", אמרה רון. "אל תתרגש מהסקרים הלא מחמיאים שבהם הקואליציה בראשותך לא חוצה 49 מנדטים. הכל טוב. כמו שזה נראה כרגע, הדרך שלך סלולה לעוד קדנציה".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ראש הממשלה נתניהו, תקיפת החות'ים. צילום: איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ.

לדבריה, את הקרדיט לניצחון הבא צריך נתניהו לשלוח, כהרגלו, ליריביו: "ושוב, כמו בכל מערכת בחירות, אתה צריך לשלוח זר גדול במיוחד לראשי האופוזיציה. הייתי אומרת לראשי הגוש שמנגד, אבל אין שם גוש, אלא אוסף של אגואים מנופחים שכל אחד מהם חושב על עצמו בלבד".

בהמשך התייחסה רון למכתב ששלח יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, לחלק מראשי האופוזיציה, ובו יוזמה לקדם מהלך בחירות. "היום פורסם בוואלה מכתב ששלח אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, לחלק מחברי האופוזיציה, שבו הוא מזמן אותם לפגישת התנעה לבחירות, ומכתיר בדרך את עצמו כמי שיעמוד בראש ממשלת השינוי העתידי".

עוד באותו נושא פרסום שקרי: העיתונאית ליאת רון מתנצלת בפניי השרה סטרוק 12:24 | אליהו לוקסנברג 54 0 😀 👏

רון לא חסכה ביקורת מהמהלך של ליברמן: "שניים הוא השאיר בחוץ, את בני גנץ ואת יאיר גולן. למה? כי הם לא ציונים. באמת, ליברמן? זה הקריטריון שלך כשצריך לפרק שלטון?".

בהמשך הבהירה מדוע, לדבריה, נתניהו יכול להרגיש בטוח בזירה הפוליטית: "והנה, ביבי, הסיבה שאתה יכול להיות רגוע: בעוד אתה מבין לעומק את חשיבותו של הגוש – הוא מוכן לבלוע את בן גביר וסמוטריץ', וזה לא קל, כן? כדי לנצח בבחירות. המתחרים שלך לא מסוגלים להבין שכדי להקים ממשלה צריך לפעמים לסתום את האף".

" הם עושים את אותה טעות שוב ושוב, ולא מבינים איך, למרות הסקרים המאוד מאוד מפנקים, אתה נותן להם בראש כל פעם מחדש", הוסיפה.

רון סיכמה במסר חד לאנשי המרכז־שמאל: "קשה לתפוס איך אנשים אינטליגנטים ומנוסים, כמו ליברמן, לפיד ובנט, לא מסוגלים להפנים מסר פשוט. פוליטיקה זה לא מבחן אידיאולוגי, זה מבחן הישרדות. מי שלא לומד את זה, נשאר באופוזיציה לנצח".