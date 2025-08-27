מפלס הכנרת ממשיך לרדת בקצב של כסנטימטר אחד ביום, בשל אידוי טבעי הנובע מהטמפרטורות הגבוהות ועונת הקיץ, כך עולה מנתוני איגוד ערים כינרת.
לפי מדידת רשות המים מהיום (27.8), עומד המפלס על 212.705- מטרים מתחת לפני הים, ורחוק 3.905 מטרים מהקו האדום העליון. נותרו רק 29.5 סנטימטרים עד לקו האדום התחתון, מתחתיו הכנרת מוגדרת במצב חירום.
בשטח, השפעות הירידה כבר ניכרות: שטחו של האי מול חוף מעגן מתרחב, ובאזור חוף צמח החלו להיחשף קרחות קרקע שצצו מתוך המים.
באיגוד ערים כינרת מביעים דאגה מהמצב, ומציינים כי הקיץ עדיין בעיצומו, ואידוי המים צפוי להימשך גם בשבועות הקרובים.
רוימי רפאל
צריך לפרסם את הכתבה שלי בבקשה17:32 27.08.2025
רוימי רפאל
אידיות.שלבנט חמור נתן לירדנים מים חינם ביניותו ראש מימשלת ישראל נוכל כזה שנתן מים לירדנים בחינם על חישבון המדינה מי יתן לנו עכשוי מים17:32 27.08.2025
סש
מדינת ישראל פישלה גם כאן . צריך היה לבנות מתקן התפלה באזור אכזיב. להעביר מים מהים לכינרת דרך הואדיות ובסוף להכניס לצינורשמגיע עד אמצע הכנרת . בגדול אפשר ככה להזרים מים לים המלח המתייבש .18:08 27.08.2025
