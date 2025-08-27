הכנרת נעלמת לעין: האי במעגן מתרחב, קרקעית הכנרת נחשפת – ורק 29 ס"מ מפרידים בין המפלס לקו האדום התחתון

מפלס הכנרת ממשיך לרדת בקצב של כסנטימטר אחד ביום, בשל אידוי טבעי הנובע מהטמפרטורות הגבוהות ועונת הקיץ, כך עולה מנתוני איגוד ערים כינרת.

לפי מדידת רשות המים מהיום (27.8), עומד המפלס על 212.705- מטרים מתחת לפני הים, ורחוק 3.905 מטרים מהקו האדום העליון. נותרו רק 29.5 סנטימטרים עד לקו האדום התחתון, מתחתיו הכנרת מוגדרת במצב חירום.

בשטח, השפעות הירידה כבר ניכרות: שטחו של האי מול חוף מעגן מתרחב, ובאזור חוף צמח החלו להיחשף קרחות קרקע שצצו מתוך המים.

באיגוד ערים כינרת מביעים דאגה מהמצב, ומציינים כי הקיץ עדיין בעיצומו, ואידוי המים צפוי להימשך גם בשבועות הקרובים.