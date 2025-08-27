מומחה מזהיר כי מאות אלפי כלי נשק בלתי חוקיים ביהודה ושומרון עלולים לשמש לשכפול טבח 7 באוקטובר, וקורא לאמץ מדיניות חסרת פשרות של "גזר ומקל" להשבת ההרתעה

סא"ל (במיל') עו"ד מוריס הירש, חוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון ולשעבר פרקליט איו"ש, מזהיר כי מאות אלפי כלי נשק בלתי חוקיים הנמצאים כיום באיו"ש עלולים לשמש לשכפול של טבח השבעה באוקטובר – ואף במימדים גדולים יותר.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ארדן על השבעה באוקטובר (צילום: ללא קרדיט)

לדבריו, בפועל אין הרתעה מספקת: אף שהחוק קובע עונש של מאסר עולם על החזקת נשק ללא היתר, בתי המשפט הצבאיים נוהגים לגזור עונשים של עד שנתיים בלבד. "כך נוצר מצב שבו העבריינים נהנים מתחושת חסינות, ובמקביל מתוגמלים מהרשות הפלסטינית", אמר הירש.

הירש מציע יוזמה דו-שלבית לטיפול במצב: בשלב הראשון; תקופת חנינה מוגבלת בזמן, שבמהלכה תינתן האפשרות להפקיד נשק בלתי חוקי ללא עונש. לאחר סיום תקופת החנינה, יונהג שלב שני – ענישה מחמירה שכוללת מאסר חובה של 20 שנה לכל מי שייתפס עם נשק לא חוקי.

עוד באותו נושא בבוקר השבעה באוקטובר הרצי הלוי אמר רק שתי מילים 18:02 | חדשות סרוגים 271 0 😀 👏

"זהו ‘מבצע הגזר והמקל’. מי שינצל את ההזדמנות, ירוויח. מי שלא – ייענש בחומרה", אמר הירש, והוסיף: "ישראל ניצבת בפני ברירה חדה; או להמשיך במדיניות הנוכחית ולהסתכן באסון עתידי, או לאמץ גישה חדשה שתצמצם את איום הנשק הלא חוקי ותשיב את ההרתעה".