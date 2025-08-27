משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו הודעה משותפת לציבור המטיילים ולרשויות המקומיות, המזהירה מפני תוצאות חריגות של בדיקות מים שנלקחו בנחלים בצפון. בבדיקות שנערכו ב-26 באוגוסט 2025, נמצאו בכמה נחלים ריכוזי חיידקים הגבוהים מהמלצות משרד הבריאות, מה שמעיד על הימצאות זיהום.
בין הנחלים שבהם נמצא זיהום חריג:
- חצבאני: בתחנה ההידרואלקטרית (2,300) ובשפך לירדן (4,800).
- בניאס: בגשר כפר סאלד (כמות החיידקים גבוהה מדי לספירה).
- ירדן: בגשר יוסף וגשר להבות הבשן (כמות החיידקים גבוהה מדי לספירה), וכן בגשר החמישה (1,000) ובגשר חורי (2,400).
- בריכת המשושים (1,850).
- יהודיה (1,600).
- זאכי (כמות החיידקים גבוהה מדי לספירה).
- מג'רסה (1,700).
- ג'ילבון (4,400).
- אל על (3,200).
- צלמון: בבריכת החרוב (2,600) ובטחנת הקמח (4,400).
- נחל כזיב: בעין זיו (1,350), בריכת עין טמיר (1,200) ועין חרדלית (1,800).
לאור הממצאים, הכניסה לנחלים אלו עלולה להיות מסוכנת עד שיימצאו תוצאות תקינות ויציבות. המשרדים לא איתרו מקור זיהום ידוע, וההערכה היא כי עליית ריכוז החיידקים מושפעת מהירידה בספיקות המים בנחלים. הדיגום יימשך על מנת לעקוב אחר המצב ולעדכן את הציבור בהתאם.
