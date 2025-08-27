לאחר ששלח מכתב ללפיד בקריאה לכנס את ראשי האופוזיציה , ח”כ אביגדור ליברמן כבר נפגש עם נפתלי בנט לדון בגיבוש קווי היסוד לממשלה הבאה

יו”ר ישראל ביתנו, ח”כ אביגדור ליברמן, לא חיכה לתשובת יאיר לפיד למכתבו שקרא לכנס את ראשי המפלגות הציוניות. זמן קצר לאחר ששלח את הפנייה, נפגש הבוקר ליברמן עם נפתלי בנט לשיחה על המלחמה בעזה, סוגיית החטופים, הגיוס לצה”ל והמצב הכלכלי.

בפגישה הדגיש אביגדור ליברמן את חשיבות גיבוש קווי היסוד לממשלה העתידית ותיאום בין המפלגות שהוא מגדיר כציוניות – בנט, גדי איזנקוט ולפיד. הפגישה, שהתקיימה לפני שנמסרה תגובה מלפיד, משקפת את רצונו של ליברמן לקדם את התהליך גם ללא הסכמה מלאה מכל הצדדים.

כזכור, הבוקר פרסמנו ב”סרוגים” כי ליברמן פנה ליו”ר האופוזיציה, יאיר לפיד, בקריאה לכנס פגישה עם ראשי המפלגות הציוניות באופוזיציה, כולל נפתלי בנט וגדי איזנקוט, במטרה לגבש קווי יסוד לממשלה הבאה. אלא שנראה כי ליברמן לא חיכה לתיאום הפגישה עם לפיד, והחל כבר לקדם את המהלך בפועל עם אחד השותפים המרכזיים שהזכיר במכתבו.