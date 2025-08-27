בשיחה שתועדה היום אומר הרב יצחק יוסף: כשאמרתי שאסור לבחור להתגייס לצבא, לא התכוונתי לבחור שעובד, אלא לבחור ישיבה שנמצא במשבר זמני

לא מעט פעמים לאחרונה שמענו ואף הבאנו כאן אמירות של הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, בנוגע לגיוס לצה"ל. אמירות על כך שאסור להתגייס גם למסלולים חרדים, אמירות שנועדו לחזק את לימוד התורה, ומילים קשות מאוד נגד הצבא ונגד הרבנים והפוליטיקאים שקוראים לגיוס חרדים ונגד הציבור הסרוג.

עוד באותו נושא הרב יצחק יוסף נגד הרב החרדי: "אסור לשמוע בקולו" 10:06 | חדשות סרוגים 19 1 😢

כעת, בתיעוד שפורסם על ידי אברהם פריינד, נשמע הרב יוסף, נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס, אומר בשיחה על סוגיית הגיוס כי בחור שלא לומד – עליו להתגייס לצבא. לדבריו: "הזכירו לי שאני אמרתי באחד השיעורים אפילו בחור בטלן לא ילך לצבא. שאלו אותי למה התכוונתי. לא התכוונתי לאחד שעובד בלילות כמלצר וכל מיני עבודות. לא התכוונתי לזה. אתם יודעים, אצל מי שלומד בישיבה, יש לפעמים תקופות של משבר". דברי הרב.

במקביל, אתמול פורסם ב"לכתחילה" כי חבר מועצת חכמי התורה נוסף, הרב משה מאיה, נפגש לאחרונה עם רח"ט תומכ"א, תא"ל שי טייב, ודן איתו על התנאים לגיוס חרדים לחטיבת החשמונאים. הרב התבטא בימים האחרונים כי במידה והתנאים יעוגנו בפקודות מטכ"ל, כפי שהרב דוד לייבל פועל לעשות לאחרונה, ניתן למצוא דרך לגייס חרדים לצבא.