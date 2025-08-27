הבמאי הספרדי קרא לממשלת ספרד לנתק את היחסים עם ישראל במחאה על “רצח העם בעזה”, אך בשונה מיוצרים אחרים – סרטיו ממשיכים להיות מוקרנים בארץ

הבמאי הספרדי פדרו אלמודובר קורא לנתק את היחסים עם ישראל במחאה על “רצח העם”, אך בשונה מיוצרים אחרים – לא אסר עד כה את הקרנת סרטיו בארץ.

אלמודובר, אחד מגדולי במאי הקולנוע הספרדים ואהוב במיוחד על הקהל הישראלי, פרסם קריאה חריפה לראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ’ס לנתק את היחסים עם ישראל. בסרטון שהעלה לרשתות החברתיות אמר כי “ישראל מבצעת רצח עם בעזה לעיני כל העולם” וצירף האשטאגים הקוראים לעצירת “הג’נוסייד”.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎El Deseo‎‏ (@‏‎eldeseo_‎‏)‎‏

למרות זאת, בשונה מקולנוענים וסופרים בינלאומיים אחרים שבחרו להחרים את השוק הישראלי, אלמודובר לא אסר עד כה את הקרנת סרטיו – בהם הלהיטים “הכל אודות אמא”, “כאב ותהילה” ו-* “נשים על סף התמוטטות עצבים”* – שנהנים בארץ מהצלחה רבה בקופות ומהערכה ביקורתית.

הצהרתו מצטרפת לגל מחאות אנטי-ישראליות בעולם התרבות, כולל קריאות נגד פסטיבל ונציה, אך מותירה שאלה פתוחה: האם גם הקולנוענים הבכירים ואשר מתנגדים למדינה יחליטו ללכת צעד נוסף ולהחרים את ישראל – או שימשיכו ליהנות מהקהל הנאמן שלו בארץ?