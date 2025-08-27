אמש נוצר חיבור מיוחד מאוד על במת פסטיבל "אשדודאנס". דודו פישר הופיע לצד ליאור נרקיס, ויחד הם ביצעו את שירו של נרקיס: "שפוי בשבילך"

אמש (שלישי) על הבמה של פסטיבל "אשדודאנס", הופיע ליאור נרקיס, בליווי כוריאוגרפיה מרשימה של 2,000 רקדניות ורקדנים. מי שהצטרף אליו לבמה לביצוע משותף הוא לא אחר מאשר הזמר, השחקן והחזן הבינלאומי – דודו פישר. אה, וגם כמובן כוכב הילדים האהוב על המגזר הדתי, מ"הגן של דודו".

צפו: ליאור נרקיס ודוד פישר מבצעים את השיר "שפוי בשבילך"

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ליאור נרקיס ודודו פישר, פסטיבל "אשדודאנס" (צילום: שוהם אבוטבול)

שני הזמרים האהובים ביצעו יחד את השיר "שפוי בשבילך", של ליאור נרקיס. הם הקדישו את הביצוע לאימו של דודו פישר, מרים פישר.

ההופעה קרתה במסגרת ערב "שני צדדים למטבע", בפסטיבל "אשדודאנס". פסטיבל המחול הבינלאומי הגדול בישראל (25-28 באוגוסט) נפתח אמש בהפקת הענק, "שני צדדים למטבע". מזרח ומערב – צומת היבשות שבה אנחנו חיים ותקומתו מחדש של העם היהודי בארץ ישראל הביאו לכאן עולים ומהגרים מכל רחבי העולם שיצרו כור היתוך ותמהיל ייחודי ומגוון.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ליאור נרקיס, פסטיבל "אשדודאנס" (צילום: מאור נתן)

הפקת המקור המיוחדת שתפתח את הפסטיבל תשלב בין מזרח ומערב בערב חד פעמי וגדוש להיטים. בזה אחר זה עלו ליאור נרקיס, רן דנקר, נרקיס, אדר גולד ,בר צברי, דודו פישר, שלומית אהרון, אור כהן, ולהקת אזימוט והביאו אל הבמה חיבורים מרגשים בערב שכולו חגיגה ישראלית בשילוב כ-2,000 רקדניות ורקדנים מ-40 להקות מרחבי הארץ ואנסמבל של תזמורת האופרה הקאמרית הישראלית.

יחד הם יציגו בריקוד ובצלילים את הקסם המופלא בחיבורים שבין מזרח ומערב. במהלך הערב הפתיעו ד"ר יחיאל לסרי, ראש העיר אשדוד ומיקי זוהר, שר התרבות והספורט את הכוריאוגרף שלמה ממן, חתן פרס ישראל כשהעניקו לו תעודת הוקרה על יצירותיו והגדירו אותן כאומנות מחברת ומרפא.