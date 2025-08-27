בלשי יחידת 105 עצרו חשוד בן 25 מקריית-עקרון, שלפי החשד התחזה לנער ופנה לקטינות בגילאי 7–14 ברשתות החברתיות לצורך הטרדות מיניות, תוך דרישת תמונות גוף

יחידת החקירות 105 בלהב 433 פתחה לאחרונה בחקירה סמויה בעקבות דיווחים שהתקבלו במוקד הלאומי 105 על פרופיל חשוד באפליקציית סנאפצ'ט בשם omerlevin25 וכן פרופיל נוסף בשם draco באפליקציית טלגרם.

על פי החשד, הפרופילים שימשו גבר בן 25 תושב קריית-עקרון שפנה לקטינות בגילאי 7 עד 14, התכתב עימן באופן מיני, התחזה לנער בכיתה ט', והפציר בהן לשלוח תמונות גוף.

החקירה הביאה למעצרו של החשוד בתאריך 17.8.2025. במהלך מעצרו נתפסו לצורכי חקירה מכשיר הטלפון הנייד שלו, מחשב נייד וכונן נייד. מעצרו הוארך מעת לעת, עד ליום ראשון, 31.8.2025, בשעה 12:00.

משטרת ישראל ויחידת 105 קוראות לציבור – ובעיקר להורים ולמשתמשי סנאפצ'ט וטלגרם – לדווח למוקד 105 על כל מקרה בו נוצר קשר מצד אחד מהפרופילים החשודים, או אם קיים חשד לעבירה דומה מצד גורמים אחרים ברשת.

מצורפת תמונת הפרופיל החשוד באפליקציית סנאפצ'ט.