משרד החוץ הסורי גינה את ישראל על תקיפות בצבא הסורי בפרברי דמשק, הדגיש את פגיעת הריבונות וקרא למועצת הביטחון להפסיק את ההתקפות החוזרות.

משרד החוץ הסורי פרסם הודעת גינוי חריפה כנגד ישראל, בהודעה טוענים השלטונות הסוריים כי מטוסי קרב ישראלים ביצעו תקיפות בלילות האחרונים, שעלו בחייהם של אנשי הממשל ופגעו ב"ציוד צבאי בבעלות המשטר".

בהודעה רשמית מטעם משרד החוץ והמהגרים של הרפובליקה הסורית, נמסר כי התקיפות בוצעו ליד עיר כסוואה בפרברי דמשק והביאו לחיסול שישה חיילים סורים. משרד החוץ ציין כי התקיפה מהווה הפרה בוטה של החוק הבינלאומי ופגיעה בריבונותה של סוריה, ומבקר את המדיניות החוזרת ונשנית של ישראל שמטרתה, לטענת סוריה, לערער את הביטחון והיציבות האזורית.

הסורים הדגישו את "זכותה הלגיטימית של המדינה להגן על אדמתה ועל עמה בהתאם למשפט הבינלאומי" וקראו למועצת הביטחון ולקהילה הבינלאומית לפעול משפטית ומוסרית כדי לעצור את ההתקפות החוזרות והמתמשכות. בהודעה צוין כי סוריה תמשיך להיאבק במתקפות אלו ותדרוש מהמערכת הבינלאומית להפעיל לחץ על ישראל להפסיק את הפרות הריבונות.

למרות הדיווחים הערים בשבועות האחרונים על התקדמות במגעים בין הצדדים, נראה שהודעה והמוסדות הלאומיים שלה. זו מסמלת צעד אחורה מכיוון השלטונות הסוריים. גם אם לא מדובר בדחייה המוחלטת של סוריה לנורמליזציה עם ישראל תחת התנאים הנוכחיים.