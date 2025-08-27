איגוד הטניס העולמי, ה-ITF, הודיע על ביטול שישה טורנירי פיוצ’ר לנשים ולגברים, שהיו מתוכננים להתקיים בחודשים אוקטובר-נובמבר ברחבי הארץ

חבטה ללא מענה. איגוד הטניס העולמי מבטל את כל הטורנירים שהיו אמורים להתקיים בישראל עד לסוף שנת 2025.

לאחר שנתיים ללא תחרויות בינלאומיות בישראל, באיגוד הטניס קיוו כי עם החזרה לשגרה והמצב הביטחוני הרגוע יחסית, ניתן יהיה להחזיר את הסבב הבינלאומי לישראל. האיגוד אף השלים היערכות מלאה לקיום האירועים כולל תקציב, ספונסרים, שיתופי פעולה עם מועדוני הטניס וצוותי שופטים ותפעול, אולם ה-ITF קבע כי לנוכח העובדה שעדיין נשמעות אזעקות והמדינה מצויה במצב מלחמה, לא תתקיימנה בישראל בשנת 2025 תחרויות בינלאומיות לבוגרים.

יחד עם זאת, באיגוד הישראלי ממשיכים לארח תחרויות נוער בינלאומיות: שתיים מהן יתקיימו כבר במהלך החודש הקרוב, ועוד שתיים נוספות מתוכננות לחודש אוקטובר. בנוסף, בחודש אוקטובר צפויה להתקיים גם תחרות מאסטרס בינלאומית, כל זאת במטרה לאפשר לשחקנים ולשחקניות הישראליים לצבור ניסיון תחרותי יקר ערך ונקודות דירוג עולמיות.

איגוד הטניס פעל בכל האמצעים שעמדו לרשותו על מנת לשנות את ההחלטה, אך הדבר לא התאפשר. נקבע כי לקראת סוף שנת 2025 תיערך הערכת מצב מחודשת ובסיומה עם השגת הפסקת אש או סיום הלחימה יוחזרו התחרויות לישראל.

נציין כי ענף הטניס בישראל נמצא בירידה חדה, אם פעם היו לנו שחקנים ושחקניות בטופ העולמי ואפילו קרובים לעשירייה הראשונה, בשנים האחרונות השחקנים הישראלים נמצאים הרחק הרחק במקום שלוש מאות ומעלה.