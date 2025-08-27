בעקבות התרעות על מחסור בחלב בתקופת חגי תשרי, משרד האוצר נוקט בצעדים מידיים לשמירה על היצע החלב בשווקים, תוך ניסיון להיאבק ביוקר המחיה ולתקן כשלים מבניים בענף.

משרד האוצר הודיע היום (רביעי) כי שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', חתם על צו המאפשר יבוא חלב ניגר ללא מכס לתקופה של שישה חודשים.

המהלך מגיע על רקע הודעת מועצת החלב, לפיה משק החלב המקומי צפוי להתקשות לעמוד בביקוש לחלב מפוקח במהלך חגי תשרי.

לדברי משרד האוצר, מדובר במהלך חיוני שמטרתו להרחיב את ההיצע ולהפחית את הסיכון למחסור דווקא בתקופה בה הביקוש לחלב גובר.

עוד צוין כי תופעת המחסור בחלב חוזרת ונשנית, ונובעת מעיוותים וכשלים מבניים בענף. שר האוצר הביע נחישות לטפל בבעיות אלה באופן יסודי.

המשרד מדגיש כי הייבוא הוא כלי משמעותי להורדת יוקר המחיה ולשמירה על רציפות אספקת מוצרי החלב לצרכנים. לפי ההודעה, שילוב של יבוא יציב עם ייצור מקומי חזק הוא הדרך הנכונה להבטחת ביטחון מזון ומחירים נגישים לאזרחי ישראל.

שר האוצר סמוטריץ' מסר: "למחסור בחלב אין שום הצדקה. חתמתי על הצו במטרה לאפשר תחרות שתביא להשלמת החוסרים באמצעות ייבוא. תחרות אף מביאה לירידת מחירים, כך עובדת כלכלה."