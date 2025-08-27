לבקשת המשטרה, ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר עדות פתוחה בפרשת קטאר גייט. ביש עתיד טענו כי לפיד "הסביר מדוע זה פסול שיועצי נתניהו קיבלו מאות אלפי דולרים ממדינה מוסלמית תומכת טרור במקביל לעבודתם בלשכה"

החקירה נמשכת: ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר היום (רביעי) עדות פתוחה בפרשת "קטאר-גייט", זאת בהתאם לבקשת המשטרה.

לפי ההודעה של יש עתיד, "במסגרת העדות הסביר לפיד כיצד אמורה לפעול לשכת ראש הממשלה בנוהל תקין, ומדוע זה פסול, מסוכן לבטחון המדינה ומנוגד לכל נוהל או חוק שיועצי נתניהו קיבלו מאות אלפי דולרים ממדינה מוסלמית תומכת טרור במקביל לעבודתם בלשכה".

כזכור, בשבוע שעבר נחשף בחדשות 13 כי המשטרה תזמן פוליטיקאים למתן עדות במסגרת חקירת הפרשה. לפי הדיווח, במשטרה חושדים כי אותם פוליטיקאים "רומו" וסיפקו מידע רגיש בשיחות לא רשמיות, באופן שלכאורה שירת אינטרסים קטאריים.

מהחקירה עולה כי חלק מהמעורבים בפרשה קיימו פגישות עם פוליטיקאים, ובמהלכן שאבו מהם מידע שנגע בין היתר ליחסי ישראל-קטאר ולמלחמה. במשטרה העריכו כי הפוליטיקאים עצמם לא היו מודעים לנעשה, ולא ידעו שחלק מהשיחות מנוצלות להעברת מידע רגיש לצד השני.

בעקבות הממצאים, בכוונת המשטרה לפנות לפרקליטות ולבקש אישור רשמי לזימון אותם פוליטיקאים לעדות פתוחה. גורמים המעורים בחקירה ציינו כי בשלב זה מדובר באיסוף עדויות בלבד, ולא בחשדות פליליים המופנים כלפי הנבחרים עצמם.