החקירה נמשכת: ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר היום (רביעי) עדות פתוחה בפרשת "קטאר-גייט", זאת בהתאם לבקשת המשטרה.
לפי ההודעה של יש עתיד, "במסגרת העדות הסביר לפיד כיצד אמורה לפעול לשכת ראש הממשלה בנוהל תקין, ומדוע זה פסול, מסוכן לבטחון המדינה ומנוגד לכל נוהל או חוק שיועצי נתניהו קיבלו מאות אלפי דולרים ממדינה מוסלמית תומכת טרור במקביל לעבודתם בלשכה".
כזכור, בשבוע שעבר נחשף בחדשות 13 כי המשטרה תזמן פוליטיקאים למתן עדות במסגרת חקירת הפרשה. לפי הדיווח, במשטרה חושדים כי אותם פוליטיקאים "רומו" וסיפקו מידע רגיש בשיחות לא רשמיות, באופן שלכאורה שירת אינטרסים קטאריים.
מהחקירה עולה כי חלק מהמעורבים בפרשה קיימו פגישות עם פוליטיקאים, ובמהלכן שאבו מהם מידע שנגע בין היתר ליחסי ישראל-קטאר ולמלחמה. במשטרה העריכו כי הפוליטיקאים עצמם לא היו מודעים לנעשה, ולא ידעו שחלק מהשיחות מנוצלות להעברת מידע רגיש לצד השני.
בעקבות הממצאים, בכוונת המשטרה לפנות לפרקליטות ולבקש אישור רשמי לזימון אותם פוליטיקאים לעדות פתוחה. גורמים המעורים בחקירה ציינו כי בשלב זה מדובר באיסוף עדויות בלבד, ולא בחשדות פליליים המופנים כלפי הנבחרים עצמם.
מתנאל
מה שמדהים הוא שבממשלת ימין על מלא היועצים הכי קרובים לראש הממשלה עובדים עבור מדינה תומכת טרור ופוגעים בבטחון המדינה ובאינטרסים שלה. עוד יותר מדהים שהיועצים לא עברו בדיקה ביטחונית...
מה שמדהים הוא שבממשלת ימין על מלא היועצים הכי קרובים לראש הממשלה עובדים עבור מדינה תומכת טרור ופוגעים בבטחון המדינה ובאינטרסים שלה. עוד יותר מדהים שהיועצים לא עברו בדיקה ביטחונית ובלישכת ראש הממשלה מצאו פרצות להעסיק אותם בכל זאת בלישכה. ממשלת השחיתות וההשתמטות.המשך 13:40 27.08.2025
