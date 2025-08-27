לראשונה מאז המלחמה עם ישראל, איראן חוזרת לשתף פעולה עם סבא"א, סוכנות המעקב הבינלאומית לגרעין

יושב ראש הפרלמנט האיראני, הודיע לאחר הדיווחים אמש על חזרת צוותים ראשונים מסוכנות מעקב הגרעין לאיראן, כי הצוותים הורשו לבקר במספר אתרי גרעין. לא אושרה גישה לאתרים שנפגעו במלחמה עם ישראל.

על פי הדיווחים, אושרה גישה לתחנת הכוח בבושהר, ולמרכזי מחקר גרעיני נוספים. אך אחד מהאתרים שנבחן על ידי סבא"א נפגע בתקיפות הישראליות או האמריקאיות.

גורמים רבים מעריכים כי איראן חזרה בה, ואישרה בימים האחרונים את ביקור הסוכנים והחוקרים כתוצאה מהלחץ האירופאי והאיום להטיל סנקציות חריפות מחודשות על הכלכלה האיראנית.

בסיומה של המלחמה עם איראן, התחייבה המדינה לנתק כל קשר עם סוכנות המעקב הגרעינית, צוותים גורשו מהמדינה ומזכ"ל הסוכנות ספג איומים קשים לחיו, לאחר שהואשם בשיתוף פעולה עם ישראל.