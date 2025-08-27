שגריר ארה"ב לשעבר ג'ק לו חשף בריאיון ל-*ניו יורקר* שמספר ההרוגים בעזה נמוך משמעותית מהמדווח, וכי רבים מהילדים שנהרגו הם בני לוחמי חמאס ולא אזרחים תמימים.

שגריר ארה"ב לשעבר, הדיפלומט והבכיר האמריקאי ג'ק לו, העניק ראיון מקיף למגזין ניו יורקר ובו חשף פרטים חדשים על אופן הדיווח על המצב ברצועת עזה. לדבריו, הנתונים הרשמיים המתפרסמים בעולם – לעיתים תוך הסתמכות על מקורות פלסטיניים – אינם תואמים את המידע המודיעיני שהצטבר בידי ארה"ב וישראל במהלך הלחימה.

"ברוב המקרים, הסיפורים שעלו בזמן אמת היו לא מדויקים", הסביר לו. "כאשר העובדות התבררו במלואן, התברר שמספר ההרוגים נמוך בהרבה ממה שדווח בתחילה, וגם מספר האזרחים שנהרגו נמוך משמעותית".

לו אף הוסיף פרט רגיש נוסף שמעורר סערה: "במקרים רבים, הילדים שנהרגו לא היו ילדים תמימים ששהו במקומות מסתור, אלא ילדים של לוחמי חמאס, שחיו לצד משפחותיהם סמוך לאתרים צבאיים או בתוכם".

במהלך הראיון נדרש לו להתייחס לשאלות על לגיטימיות התקיפות הישראליות ברצועה. לדבריו, עצם נוכחותם של בני משפחות לוחמים אינה מעניקה אוטומטית לגיטימציה להפצצות. "לגיטימיות של יעד צבאי נבחנת לפי פרמטרים של פרופורציונליות, מודיעין מדויק והבנה של האיום", אמר. "אם מדובר במרכז שליטה ובקרה של חמאס – זה סיפור אחד. אם מדובר בבית ספר ריק שאליו נכנסו אזרחים תמימים כדי למצוא מחסה – זו מציאות אחרת לגמרי".