אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי "טבח ה-7 באוקטובר לא היה מתרחש אם טראמפ היה נשיא", ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות: "אתה לא מבין שזה נשמע כאילו אתה מאשים את ביידן באסון שאתה אחראי לו?"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות היום (רביעי) את ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת אחרי שהוא אמר בראיון לפודקאסט של פטריק בט-דיוויד כי "טבח ה-7 באוקטובר כנראה לא היה מתרחש אם דונלד טראמפ היה נשיא אז". בדבריו האשים את נתניהו בפגיעה ביחסים בין ישראל וארה"ב ועם המפלגה הדמוקרטית בפרט.

"אמירתו של נתניהו לפיה טבח ה-7 באוקטובר לא היה קורה אם טראמפ היה נשיא היא לא פחות ממטורפת" אמר לפיד. "ראשית, אתה היית ראש הממשלה וזו אחריותך. שנית, החלטת לחסל סופית את יחסינו עם המפלגה הדמוקרטית ויהדות ארה״ב? אתה לא מבין שזה נשמע כאילו אתה מאשים את הנשיא ביידן באסון שאתה אחראי לו?".

כאמור, בראיון לפודקאסט של בט-דיוויד נתניהו אמר כי הוא "חושב שטבח 7 באוקטובר כנראה לא היה מתרחש אם דונלד טראמפ היה נשיא, אבל קשה לדעת עם המשוגעים האלה. אני חושב שאיראן הייתה נזהרת יותר – והיא הפטרונית".

לטענתו, "הנשיא ביידן תמך בנו בתחילת המלחמה אחרי הטבח הנורא. הוא בא לכאן, ואני מאד מעריף את זה. אבל שהמלחמה התקדמה וההשמצות על ישראל והעיוותים בתקשורת גברו הוא התחיל לנקוט בקו שונה. אמרתי שאנחנו צריכים להיכנס לרפיח והוא התנגד. הוא אמר, 'אם תיכנסו לשם, אני אטיל עליכם אמברגו'. אתה נלחם במלחמה בשבע חזיתות, ופתאום מטילים עליך אמברגו על נשק. זה היה קשה".

נתניהו הוסיף ואמר כי בסופו של דבר "עשינו את זה (הפעולה ברפיח) למרות ההתנגדות של הנשיא. איזו ברירה הייתה לנו? אנחנו חייבים להילחם בהם ובפטרונים האיראנים שלהם, וזה בדיוק מה שעשינו. עשינו זאת תחילה בעזרת אמריקה, ואחר כך עם התנגדות אמריקנית. כשהנשיא טראמפ נכנס היה עזרה גדולה, אני חושב שהוא עושה את מה שהוא חושב שטוב לאמריקה. אני יודע את זה בוודאות".