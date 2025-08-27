עדי כהן, מהקולות הגדולים של המוזיקה הישראלית, חוזרת אחרי 17 שנות הפסקה עם הסינגל "אלוהים שומר עלייך" – בלדה שנולדה מתוך סערה אישית ולאומית ונוגעת בכאב, תקווה ואמונה

עדי כהן, מהקולות הגדולים והמרגשים של המוזיקה הישראלית, חוזרת אחרי 17 שנות הפסקה עם סינגל חדש – "אלוהים שומר עלייך". השיר נכתב והולחן על ידי אבי אוחיון ורותם כהן, והוא בלדה ישראלית חודרת לב על כאב, תקווה ואמונה.

הקאמבק המוזיקלי

עדי כהן פרצה לתודעה לפני 21 שנה בתוכנית "כוכב נולד 2", שם כבשה את המקום השלישי והפכה לאחת הדמויות הבולטות במוזיקה הישראלית הצעירה של אותה תקופה. מאז עברה דרך ארוכה על במות התיאטרון, שיתפה פעולה עם תזמורות מובילות, וכעת היא חוזרת למוזיקה, בשלה מתמיד.

האזינו לסינגל החדש של עדי כהן – "אלוהים שומר עלייך":

הסינגל החדש נכתב על רקע תקופה של סערה אישית ולאומית. השיר מתאר תחושות של חוסר ודאות, שבר ומאבק, אך גם את התקווה והכוח להמשיך קדימה. מתוך הכאב נולדה מנגינה שמחבקת ומרפאת. עדי כהן משתפת: "אני שרה את הפצע, אבל מבקשת דרך המוזיקה גם לרפא אותו. זה השיר שהלב שלי היה צריך לשמוע, ועכשיו אני מרגישה בשלה להשמיע אותו הלאה."

בין פגיעות לאמונה

עם מילים של אבי אוחיון ורותם כהן – מהיוצרים המוערכים ביותר במוזיקה הישראלית, ועם לחן שמחבר עדינות ועוצמה, נוצר שיר שמצליח לגעת בכל אחד. זהו חיבור אמיתי בין פגיעות לאמונה, תזכורת שגם בלב הסערה יש מי ששומר.