חגי לובר, שאיבד את בנו יונתן בלחימה בעזה לפני שנה ושמונה חודשים, פרסם היום (שלישי) מכתב פומבי חריף לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשרי הממשלה, בו הביע תחושת אכזבה עמוקה מהנהגת המדינה בכל הנוגע לגיוס חרדים והשתתפות בנטל המלחמה.

"ראש הממשלה, אתה מאבד אפילו אותי" כתב בפייסבוק. "נעים מאד שמי חגי לובר. הבן שלי נהרג בעזה לפני שנה ושמונה חודשים. הבנים שלי חזרו להילחם מיד בסוף השבעה, ולא אמרו מילה, כי חסר כוח אדם וחייבים לחסל את האיום. מאז הם עשו, אחים שכולים, מאות ימי מילואים".

"ועכשיו לקראת כיבוש עזה: הבן שלי קיבל צו שמונה לחודשיים וחצי – אישתו לבד עם שלושה ילדים קטנים. עוד בן שלי קיבל צו שמונה של הארכת מילואים לשלושה חודשים – אישתו לבד עם שני קטנים ותינוקת. הבת שלי בהריון ועם תינוקת בת שנה, תישאר לבד חודשיים וחצי – בעלה קיבל צו שמונה" סיפר. "ואנחנו, ההורים השכולים בחרדה עמוקה מדפיקה שניה בדלת. ואיך לא איכפת לכם???"

"אתם שעשיתם טיולים כיפיים בבין הזמנים. אתם שנוסעים לחו"ל לקברי צדיקים. ואתם, משתמטים ממגזרים אחרים שלא מדברים עליכם בתקשורת כי אתם לא חרדים. איך אתם לא נותנים יד ועוזרים???" תקף. "איפה האחווה האנושית והיהודית שלכם? ובמקום שהאחווה נגמרה הייתה חייבת להיכנס המדינה".

לובר המשיך ופנה לנתניהו: "כל כך מצערת ההתנהגות שלך ראש הממשלה ושל חבריך לממשלה. כן, זו שאני בחרתי בה. שאחרי 22 חודשים 690 ימים. עדיין לא חוקקו חוק אפקטיבי לגיוס משתמטים. ובהזדמנות הראשונה, שהסנקציות האישיות כנגד עריקים בשדה התעופה עומדות למבחן – הממשלה מתגייסת כל כולה כדי להחריג את העריקים ולאפשר להם לטוס למרות שהם לא מתגייסים. ומשלמת גם להם חלק מכרטיס הטיסה במעבר במולדובה".

"ואני כואב ומשפשף עיניים בתמהון ואכזבה" סיכם. "זו לא הנהגה, זה לא צדק – זו מפלה! ועדיין אפשר לתקן!".