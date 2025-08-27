חגי לובר, שאיבד את בנו יונתן בלחימה בעזה לפני שנה ושמונה חודשים, פרסם היום (שלישי) מכתב פומבי חריף לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשרי הממשלה, בו הביע תחושת אכזבה עמוקה מהנהגת המדינה בכל הנוגע לגיוס חרדים והשתתפות בנטל המלחמה.
"ראש הממשלה, אתה מאבד אפילו אותי" כתב בפייסבוק. "נעים מאד שמי חגי לובר. הבן שלי נהרג בעזה לפני שנה ושמונה חודשים. הבנים שלי חזרו להילחם מיד בסוף השבעה, ולא אמרו מילה, כי חסר כוח אדם וחייבים לחסל את האיום. מאז הם עשו, אחים שכולים, מאות ימי מילואים".
"ועכשיו לקראת כיבוש עזה: הבן שלי קיבל צו שמונה לחודשיים וחצי – אישתו לבד עם שלושה ילדים קטנים. עוד בן שלי קיבל צו שמונה של הארכת מילואים לשלושה חודשים – אישתו לבד עם שני קטנים ותינוקת. הבת שלי בהריון ועם תינוקת בת שנה, תישאר לבד חודשיים וחצי – בעלה קיבל צו שמונה" סיפר. "ואנחנו, ההורים השכולים בחרדה עמוקה מדפיקה שניה בדלת. ואיך לא איכפת לכם???"
"אתם שעשיתם טיולים כיפיים בבין הזמנים. אתם שנוסעים לחו"ל לקברי צדיקים. ואתם, משתמטים ממגזרים אחרים שלא מדברים עליכם בתקשורת כי אתם לא חרדים. איך אתם לא נותנים יד ועוזרים???" תקף. "איפה האחווה האנושית והיהודית שלכם? ובמקום שהאחווה נגמרה הייתה חייבת להיכנס המדינה".
לובר המשיך ופנה לנתניהו: "כל כך מצערת ההתנהגות שלך ראש הממשלה ושל חבריך לממשלה. כן, זו שאני בחרתי בה. שאחרי 22 חודשים 690 ימים. עדיין לא חוקקו חוק אפקטיבי לגיוס משתמטים. ובהזדמנות הראשונה, שהסנקציות האישיות כנגד עריקים בשדה התעופה עומדות למבחן – הממשלה מתגייסת כל כולה כדי להחריג את העריקים ולאפשר להם לטוס למרות שהם לא מתגייסים. ומשלמת גם להם חלק מכרטיס הטיסה במעבר במולדובה".
"ואני כואב ומשפשף עיניים בתמהון ואכזבה" סיכם. "זו לא הנהגה, זה לא צדק – זו מפלה! ועדיין אפשר לתקן!".
רקפת גליקסמן
הגיע הזמן שכולם יקחו חלק ויתרמו למדינה!! מספיק עם הנהנתנות של המגזר הזה!!11:41 27.08.2025
די מוזר
בתגובה ל: רקפת גליקסמן
נכון! מספיק עם הנהנתנות של מגזר שבוחר מרצון לחיות בעוני וכל היום ספון על ספרים. ממש מגזר נהנתן ומפונק.12:13 27.08.2025
אבי
בע"ה שינוחם מהשמים11:47 27.08.2025
שרית
עוקבת אחר פועלו והתבטאויותיו ומאד מעריכה אותו. איש מצפוני, ערכי ומאד מרשים. הלוואי שהיינו זוכים שחלק מחברי הכנסת יהיו כדוגמתו, ויטוו את הדרך לכושלים מבחינה מצפונית. תודה על תרומתך ותרומת משפחתך והלוואי שתהיינה לכם רק בשורות טובותהמשך 11:53 27.08.2025
ניסים דוד
מר' לובר צודק בכל מילה אבל... לנתניהו אין ברירה כי בלעדי החרדים אין לו ממשלה12:09 27.08.2025
טל
נואף.12:19 27.08.2025
חראדים
פרזיטים שרק מקבלים עוד ועוד תקציבים12:16 27.08.2025
די מוזר
למה הוא לא בוכה ככה על 80 אלף משתמטי מצפון?12:12 27.08.2025
