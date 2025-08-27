בימים האחרונים גל גדות, הכוכבת הישראלית הבינלאומית, סופגת בימים אלו מחאות נגד השתתפותה בפסטיבל ונציה. לאחר העצומה שדרשה לבטל את השתתפותה, היא פרסמה סטורי: "שולחת אור ואהבה לכולם"

הכוכבת הישראלית הבינלאומית גל גדות, מוצאת עצמה שוב במרכזה של סערה בינלאומית. הפעם, סביב השתתפותה בפסטיבל הסרטים היוקרתי בוונציה. בעקבות עצומה של כ-1,500 יוצרי קולנוע ואמנים איטלקיים ובינלאומיים, שקראו לבטל את הזמנתה לאירוע על רקע עמדותיה הפרו-ישראליות, שיתפה גדות סטורי באינסטגרם שמבהיר את עמדתה ומגן עליה.

בסטורי, שפורסם הלילה (בין שלישי לרביעי), היא כתבה: "שולחת אור ואהבה לכולם", והוסיפה סרטון של יוצר תוכן, ארי אקרמן, שטוען כי המחאה מונעת משנאה ולא מעובדות. הוא הסביר כי גל גדות כלל לא התכוונה להגיע לאירוע המדובר.

איך הכל התחיל

הסערה החלה בתחילת השבוע, כשארגון "ונציה עבור פלסטין" פרסם מכתב פומבי בו דרש מהנהלת הפסטיבל לגנות את מה שהגדיר כ"רצח עם בעזה והטיהור האתני בפלסטין" על ידי ישראל. החותמים, בהם במאים מוכרים כמו מרקו בלוקיו ומתאו גארונה, קראו לבטל את השתתפותה של גדות בפסטיבל, שכן היא מככבת בסרט "בידיים של דנטה" (In the Hand of Dante) שיוקרן שם בבכורה מחוץ לתחרות.

אולם, על פי גדות ומקורותיה, היא כלל לא תכננה להשתתף באירוע. בסרטון ששיתפה, מסביר יוצר התוכן ארי אקרמן: "גל גדות אמרה שהיא לא התכוונה להגיע לפסטיבל מלכתחילה, והסרט שלה אפילו לא קשור למזרח התיכון. הפשע היחיד שלה כאן הוא להיות יהודייה וישראלית".

אקרמן מוסיף כי העצומה משקפת "שנאה לישראל וליהודים" יותר מאשר ביקורת לגיטימית. משרד יחסי הציבור של הסרט אישר לכלי תקשורת כי גדות לא הייתה צפויה להגיע, והדגיש כי הסרט – דרמה פילוסופית בכיכובה לצד ג'רארד באטלר, אוסקר אייזק וג'ייסון מומואה – מתמקד בנושאים אוניברסליים ולא בסכסוך במזרח התיכון.

הרקע למחאה: מתחים פוליטיים בפסטיבל

פסטיבל ונציה, שנפתח היום ויימשך עד סוף השבוע הבא, צפוי לארח מספר מחאות פרו-פלסטיניות. אלברטו ברברה, המנהל האמנותי, אישר בשיחה עם מגזין וראייטי כי מתוכננות הפגנות ב-30 באוגוסט וב-3 בספטמבר, כולל אחת סביב הקרנת הסרט "קולה של הינד רג'אב" – סרט תיעודי על ילדה בת 5 מעזה שנהרגה בהתקפה ישראלית.

המחאה נגד גדות אינה הראשונה מסוגה. בעבר, הכוכבת התבטאה בגלוי בתמיכה בישראל, מה שהוביל לביקורות מצד גורמים פרו-פלסטיניים. עם זאת, ברור כי הדרישה לבטל את השתתפותה של גדות – כמו גם את זו של ג'רארד באטלר, שבעבר הביע אהדה לישראל – מעלה שאלות על חופש הביטוי באירועים תרבותיים. כמובן, חופש הביטוי של הצד השני אינו מוגבל.