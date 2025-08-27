לקראת התמרון הנרחב, צפו בתיעוד מפאתי העיר עזה: כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי חיסלו חוליית מחבלים ואיתרו מחסן אמצעי לחימה במרחב

מתקרבים לכיבוש העיר עזה: כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי בפיקוד אוגדה 162, נלחמים כעת במרחב כפר ג׳באליה ובפאתי העיר עזה שבצפון הרצועה. בצה"ל אמרו כי "פעילות הכוחות בפאתי העיר עזה מאפשרת את הרחבת הלחימה בעומק השטח ואת מניעת התבססות ארגוני הטרור באזור".

צפו בתיעוד:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל)

במסגרת הפעילות, חוסלה חוליית מחבלים ואותר מחסן אמצעי לחימה ששימש את מחבלי חמאס לתכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה״ל.

בנוסף לפעילות הכוחות במרחב, אמש (שלישי) גדוד ההנדסה 607 – שהוקם בעקבות לקחי השבעה באוקטובר – החל לפעול לראשונה ברצועת עזה, בפיקוד צוות הקרב של חטיבת גבעתי.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל)

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול כנגד ארגוני הטרור ברצועת עזה על מנת להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל".