בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי עדות נתניהו בתיקי האלפים תתחדש ב-8 בספטמבר. הנשיא טראמפ תקף בעבר את "גרירת" נתניהו אל בית המשפט בזמן מלחמה, האם יתערב?

לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הצליח לקבל מספר דחיות, ביטולי עדויות והתאמות בלוח הזמנים בשל אירועים מדיניים, שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים קבעו החלטה חדשה ומשמעותית: עדותו של נתניהו בתיקי האלפים תתחדש כבר בקרוב.

לפי ההחלטה, העדות הראשונה לאחר פגרת בתי המשפט תישמע ב-8 בספטמבר, בין השעות 12:00 ל-18:00, כאשר בית המשפט צפוי לשמור על קצב מהיר יותר של דיונים בניסיון להתקדם עם שמיעת התיק.

לאורך השבועות והחודשים האחרונים, עדותו של ראש הממשלה התנהלה באופן ספורדי, כאשר לרוב בוטלה למשך שבועות או קוצרה משמעותית. כתוצאה מאירועים ביטחוניים ומדיניים.

כעת צפויה להתחדש עדות ראש הממשלה כבר בשבועות הקרובים, הנשיא טראמפ גם הוא התייחס למשפט נתניהו מספר פעמים, ובמתן עדותו האחרון של ראש הממשלה אף הגיעה למקום שגריר ארה"ב מייק האקבי להביע את תמיכת ארה"ב בנתניהו.

כעת, עם חזרת עדותו של נתניהו ללוח זמנים רשמי, ומה שצפויה להיות הבאתו של ראש הממשלה אל בית המשפט כמה פעמים בשבוע, לא ברור אם הנשיא האמריקאי ישתוק או יזעם.