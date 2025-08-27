לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הצליח לקבל מספר דחיות, ביטולי עדויות והתאמות בלוח הזמנים בשל אירועים מדיניים, שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים קבעו החלטה חדשה ומשמעותית: עדותו של נתניהו בתיקי האלפים תתחדש כבר בקרוב.
לפי ההחלטה, העדות הראשונה לאחר פגרת בתי המשפט תישמע ב-8 בספטמבר, בין השעות 12:00 ל-18:00, כאשר בית המשפט צפוי לשמור על קצב מהיר יותר של דיונים בניסיון להתקדם עם שמיעת התיק.
לאורך השבועות והחודשים האחרונים, עדותו של ראש הממשלה התנהלה באופן ספורדי, כאשר לרוב בוטלה למשך שבועות או קוצרה משמעותית. כתוצאה מאירועים ביטחוניים ומדיניים.
כעת צפויה להתחדש עדות ראש הממשלה כבר בשבועות הקרובים, הנשיא טראמפ גם הוא התייחס למשפט נתניהו מספר פעמים, ובמתן עדותו האחרון של ראש הממשלה אף הגיעה למקום שגריר ארה"ב מייק האקבי להביע את תמיכת ארה"ב בנתניהו.
כעת, עם חזרת עדותו של נתניהו ללוח זמנים רשמי, ומה שצפויה להיות הבאתו של ראש הממשלה אל בית המשפט כמה פעמים בשבוע, לא ברור אם הנשיא האמריקאי ישתוק או יזעם.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
2 דיונים
רוימי רפאל
אתם גוררים את מישפט נתניהו כד להביא אותו לעיסקת טיעון ללא הצלחה ביבי מאוד נחוש בדעתו שאין כלום ולא היה כלום11:31 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מי שגורר את המשפט זה נתניהו יעורכי דינו ... לא הגיע לחצי מהתאריכים שנקבעו , לא מעט פעמים בתרוצים מגוחכים ... וגם כשהעיד והתחיל להסתבך בשקרים עורכי הדין שלו הגישו התנגדויות ללא סיבה רק כדי לתת לו עוד זמן ... נתניהו הוא שקרן בן שקרן , הבעיה שיש הרבה מאד טפשים במדינה שלא נותנים לעובדות לבלבל אותם , ישראל במצב הגרוע ביותר , מאז הקמתה... זו עובדה
בתגובה ל: רוימי רפאל
מעולם לא עניין את נתניהו מצב / שחרור החטופים , עניין אותו שרידותו בשלטון , וכך אנו עדים לגרסאות הסותרות , עסקה בשלבים, עסקה אחת , ציר פלדלפי , לא ציר פלדלפי , ציר נצרים , לא ציר נצרים , ציר מורג , לא ציר מורג .... מרוב שקרים , ספינים , והחלפות של צוותי המשא ומתן רוב העם , המטומטם מתבלבל ... אבל מי שעיניו בראשו רואה את האמת , רק שרידות הכסא מעניינת את נתניהו וכל השאר ... חללים , פצועים , קטועי גפיים , הלומי קרב , המתאבדים למיניהם... כולם שילכו לכפרות ... העיקר הכסא ...11:47 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב גור
הוא יחול לנשק בתחת. שיפטור את הדברים שהוא מבטיח ואין להם כסוי!!! הוא דומה.11:30 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סבר
בתגובה ל: יעקב גור
יכול, אדוני, לא יחול. סגור?11:32 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר