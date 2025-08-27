שר החוץ האיראני עראקצ'י הזהיר את מדינות המפרץ מפני הסלמת העימות עם ישראל, ואמר כי עליהן למקד תשומת לב במדיניות הישראלית

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, שיגר היום (רביעי) אזהרה חריפה למדינות המפרץ על רקע המתיחות הגוברת באזור. לדבריו, טהרן עשתה "כל מאמץ" כדי למנוע מהעימותים להתפשט אל תוך המפרץ, אך האחריות מוטלת גם על שכנותיה.

"על מדינות המפרץ למקד את תשומת הלב במדיניות הישראלית, שעלולה להוביל לסגירת מצרי הורמוז ולגרור את האזור כולו למלחמה", אמר עראקצ'י. "במקום להפנות אצבע מאשימה לעבר איראן, עליהן להבין מי באמת מערער את היציבות באזור".

ההתבטאות החריפה מגיעה על רקע המתיחות הגוברת בין ישראל לאיראן והחשש מהסלמה ביטחונית נוספת בינה לבין איראן.

האיום משמעותי במיוחד לאור חשיבותו האסטרטגית של מצרי הורמוז – מעבר ימי קריטי לייצוא הנפט של מדינות האזור, אותו איימה איראן לחסום מספר פעמים במהלך המלחמה.