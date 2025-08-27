"הים" של שי כרמלי פולק, מועמד ל־13 פרסי אופיר, נרכש להפצה בצפון אמריקה. הסרט המגולל את סיפורו של ילד פלסטיני שרוצה לראות את הים – זוכה להכרה בינלאומית

סרטו של שי כרמלי פולק "הים", שמועמד ב-13 מועמדויות לפרסי אופיר השנה, נרכש להפצה בצפון אמריקה על ידי חברת Menemsha Films. בישראל יופץ הסרט על ידי "סרטי נחשון".

מסע של ילד אל הים

"הים" מספר את סיפורו של חאלד, ילד בן 12 מכפר ליד רמאללה, שיוצא למסע כדי להגיע אל הים לאחר שנמנע מטיול הכיתה בגלל איסור לעבור את המחסום. כשהוא מחליט לצאת בכוחות עצמו, אביו – שעובד כפועל ללא אישור בישראל – עוזב הכל ויוצא לחפשו, למרות הסיכון שייתפס ויאבד את פרנסתו.

הסרט זכה בפרס האנסמבל לשחקנים, בציון לשבח ובפרס המוסיקה לאבי בללי בפסטיבל הקולנוע בירושלים, והוזמן להשתתף בתחרות הרשמית בפסטיבל מאר דל פלאטה בארגנטינה – פסטיבל A ליסט וגדול בדרום אמריקה.

הפצה בינלאומית ומקומית

חברת Menemsha Films רכשה את זכויות ההפצה בצפון אמריקה, בעוד שבישראל יופץ הסרט על ידי "סרטי נחשון". חברת Menemsha ידועה בהפצת סרטים ישראלים רבים וסרטים מועמדי אוסקר.

רונית גלעד מ"סרטי נחשון" מתארת את הרושם הראשוני שלה: "העיניים של חאלד, מוחמד גזאוי, תפסו את עיני בפעם הראשונה שפתחתי את אתר האקדמיה… ברגע שהסרט עלה לאתר ישבתי לצפות בו ולא יכולתי להוריד את עיני מהמסך". גלעד מתארת את "הים" כ"סרט יפהפה ומרגש, שמצליח להעביר בצורה פיוטית את מורכבות החיים שלנו כאן" ומשווה אותו לקולנוע הנאו–ראליסטי הקלאסי.

מסע יצירתי משותף

הבמאי שי כרמלי פולק מתאר את תהליך היצירה: "יחד עם המפיק באהר אגבאריה יצאנו להרפתקה מיוחדת: סרט שנעשה בצוות מעורב, וצולם באתרים שונים – כפרים פלסטיניים, גדר ההפרדה, בני ברק, רמת גן ותל אביב, כשהעברית והערבית התמזגו על הסט".

הגיבור הצעיר מוחמד גזאוי, המועמד לפרס השחקן הראשי, התגלה במועדון איגרוף בקלנסווה. כרמלי פולק מסביר את הגישה שלו: "הקולנוע עבורי הוא כלי לספר סיפורים אוניברסליים… לא עניין אותי ליצור סרט 'מגויס', אלא סרט על בני אדם ועל יחסים בתוך המשפחה".

"בימים אלה, כשאנחנו כל כך זקוקים לחמלה ולעדינות, אלה הדברים ש'הים' מציע מעומק הלב", מוסיף הבמאי. הסרט יגיע לבתי הקולנוע בקרוב.

"הים" הוא סרט שקט ויפהפה שמצליח להעביר את מסרו בעדינות ורגישות. הסרט מציע חוויה קולנועית מרגשת ומחשיבה, שנוגעת בנושאים אוניברסליים דרך מבטו התמים של ילד צעיר שחולם על הים.