יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, שלח הבוקר מכתב אל יו"ר האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, בבקשה לתאם פגישה של ראשי מפלגות האופוזיציה הציוניות. מטרת הפגישה היא לכלול את נפתלי בנט וגדי איזנקוט, במטרה לגבש את קווי היסוד לממשלה הבאה.

במכתבו, הדגיש ליברמן את חשיבות הגיבוש של קווים אלו: "קווי היסוד שיגובשו צריכים לשקף הסכמות רחבות בנושאים המרכזיים שעל סדר היום הלאומי ובראשם ביטחון, כלכלה, כינון חוקה, סוגיית הגיוס ויחסי דת ומדינה, תוך שמירה על ערכי היסוד של מדינת ישראל כיהודית, ציונית, דמוקרטית וליברלית".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

צילום: ערוץ כנסת