יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, שלח הבוקר מכתב אל יו"ר האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, בבקשה לתאם פגישה של ראשי מפלגות האופוזיציה הציוניות. מטרת הפגישה היא לכלול את נפתלי בנט וגדי איזנקוט, במטרה לגבש את קווי היסוד לממשלה הבאה.
במכתבו, הדגיש ליברמן את חשיבות הגיבוש של קווים אלו: "קווי היסוד שיגובשו צריכים לשקף הסכמות רחבות בנושאים המרכזיים שעל סדר היום הלאומי ובראשם ביטחון, כלכלה, כינון חוקה, סוגיית הגיוס ויחסי דת ומדינה, תוך שמירה על ערכי היסוד של מדינת ישראל כיהודית, ציונית, דמוקרטית וליברלית".
א
ממשלת ה"שינוי"-ליברמן,בנט, איזנקוט,לפיד וגנץ הקימו את ממשלתם עם רע"מ, ואיתה ועם המשותפת מתכוונים להקים את ממשלתם הבאה!10:29 27.08.2025
א
ליברמן,בנט,איזנקוט, לפיד וגנץ הכשירו את חמאס לטבח,הורו לצהל לא לנגוע בו וביוזמת בנט וליברמן שפכו על חמאס מיליונים דרך קטאר!!10:26 27.08.2025
אמנון מחיפה
ממשלה ציונית וברית המשרתים - זה מה שהמדינה זקוקה לו באופן נואש. אני סומך על מנהיגי הקבוצות שידעו ליישב את המחלוקות ביניהם כשהאינטרס היחיד שעומד לנגד עיניהם הינו טובת המדינה לאורך...
ממשלה ציונית וברית המשרתים - זה מה שהמדינה זקוקה לו באופן נואש. אני סומך על מנהיגי הקבוצות שידעו ליישב את המחלוקות ביניהם כשהאינטרס היחיד שעומד לנגד עיניהם הינו טובת המדינה לאורך זמן.המשך 10:26 27.08.2025
ה' עימך
בתגובה ל: אמנון מחיפה
.10:29 27.08.2025
א
ליברמן, בנט, לפיד וגנץ אמרו שהם תומכים בהקמת מדינת טרור פלסטינית!!10:28 27.08.2025
מכונת הרעל של אבי החמאס
בתגובה ל: א
משפריצה מהלחץ10:28 27.08.2025
א
ליברמן,בנט,איזנקוט, לפיד וגנץ גם עשו את הסכם הכניעה עם חיזבאללה ואת הסכם הגרעין ההרסני עם ביידן!10:27 27.08.2025
דוד
עליבותך איווט ידועה ופרוסה לעם בציון. דמגוגיה מטופשת כמו זו כעת כאשר המטרה להתחבר עם רע"מ בסופו של דבר שקופה. הסיכוי שלך ושל בנט לעבור את אחוז החסימה שואפת לאפס.10:31 27.08.2025
אבי החמאס מפרק המדינה
בתגובה ל: דוד
הבוגד מת מפחד בחירות. מוכן להשמיד את המדינה והעם להפסיד הכל בשביל למשוך זמן לממשלה הכושלת10:48 27.08.2025
העם הוא הריבון
העם דורש סילוק מממן הנוחבות וממשלת ההשתמטות והגניבה. העם דורש הפסקת לחימה ועסקה!! העם דורש וועדת חקחרה כולל לאחראים הראשיים!! העם דורש בחירות!!10:39 27.08.2025
רוימי רפאל
רוימי רפאל רק ביבי ירקיב מימשלה אבה10:37 27.08.2025
ביבי מרקיב את כל המדינה
בתגובה ל: רוימי רפאל
לא רק את ממשלתו הסרוחה ושריו הרקובים10:49 27.08.2025
שפוי
מדהים שחבורה של רב-נוכל, אידיוט וחרטטן נפגשים על מנת להקים ממשלה שבלי רע"ם אין להם סיכוי. שבענו מכם, ראינו במהלך שנה ומעט את הנזק הרב שגרמתם ועקב כך העם הבין...
מדהים שחבורה של רב-נוכל, אידיוט וחרטטן נפגשים על מנת להקים ממשלה שבלי רע"ם אין להם סיכוי. שבענו מכם, ראינו במהלך שנה ומעט את הנזק הרב שגרמתם ועקב כך העם הבין שאין לכם יותר מקום. לא השתנתם, נהייתם נוכלים גדולים, מטומטמים וחרטטנים יותר גדולים.המשך 10:33 27.08.2025
לכלב נטול המוח של הבוגד
בתגובה ל: שפוי
בחירות עכשיו10:49 27.08.2025
ישראלי שפוי
שימו לב איך מכונת הרעל עובדת על טורים גבוהים כאשר מונף לפניהם העתיד הטוב המחכה לישראל.הם בלחץ בשליחות של ראש כנופיה שעשה ועושה נזקים קשים למדינת ישראל ולתושביה.ימים יבואו וכל...
שימו לב איך מכונת הרעל עובדת על טורים גבוהים כאשר מונף לפניהם העתיד הטוב המחכה לישראל.הם בלחץ בשליחות של ראש כנופיה שעשה ועושה נזקים קשים למדינת ישראל ולתושביה.ימים יבואו וכל תומכי הרעל יכו על חטא.בהצלחה לממשלה עתידית שפויה וליברלית אשר תהיה חייבת לשינויים עמוקים במדינה,בראש וראשונה הקמת ועדת חקירה ממלכתית בלתי תלוי על מנת לנקות את האורוות.המשך 10:48 27.08.2025
