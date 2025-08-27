סקר ראשון שהתקיים מאז מסיבת העיתונאים של יו"ר כחול לבן, בני גנץ, מעלה כי רוב הציבור אינו תומך בהצעתו להקמת "ממשלת חטופים". בסקר שערך יוסי טאטיקה ופורסם באתר 'זמן ישראל', 55% מהציבור התנגדו לרעיון, בעוד ש-35% תמכו בו. 9% נוספים השיבו כי אין להם דעה בנושא.
גנץ קרא למפלגות האופוזיציה, בהן ישראל ביתנו ויש עתיד, להצטרף לממשלה במקום סיעות הציונות הדתית ועוצמה יהודית, כדי לאפשר לראש הממשלה בנימין נתניהו לקדם עסקה לשחרור חטופים וסיום המלחמה, וכן להעביר חוק גיוס מוסכם.
עוד עולה מהסקר כי חזרתו של גנץ לכותרות לא שינתה באופן ניכר את מצבו הפוליטי. אמנם הוא עובר השבוע את אחוז החסימה, אך מפלגתו כחול לבן נותרת עם ארבעה מנדטים בלבד.
מפת המנדטים נכון להיום:
לו הבחירות היו נערכות היום, מפת המנדטים הייתה נראית כך: הליכוד – 27, בנט – 26, ישראל ביתנו – 11, הדמוקרטים – 11, ש"ס – 9, יש עתיד – 8, יהדות התורה – 7, עוצמה יהודית – 7, רע"מ – 6, חד"ש-תע"ל – 4, כחול לבן – 4.
הציונות הדתית ובל"ד נותרו מתחת לאחוז החסימה. מפת הגושים חוזרת לחלוקה של 50 מנדטים לגוש נתניהו ו-70 מנדטים למתנגדיו, כולל המפלגות הערביות.
בסקר שנערך ללא גנץ, מפת המנדטים משתנה באופן קל: בנט – 29, הליכוד – 28, ישראל ביתנו – 11, הדמוקרטים – 11, ש"ס – 9, יש עתיד – 8, יהדות התורה – 7, עוצמה יהודית – 7, רע"מ – 6, חד"ש-תע"ל – 4.
גם במקרה זה, הציונות הדתית ובל"ד לא עוברות את אחוז החסימה. פרישת גנץ מחזקת את גוש נתניהו במנדט משמעותי, והוא עולה ל-51 מנדטים, בעוד גוש מתנגדיו יורד ל-69.
יעקב
תוכן לא אמין בעייני .10:05 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בוזגלו דוד
סקר לא אמין,מוזמן מטעם ערוצי התבהלה,חבל שאתם משתפים פעולה עם מקורות לא אמינים.10:03 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב
הימין מתחיל ב56 ומעלה .יהדות התורה 9 הפעם שס 11 ליכוד 27 סמוטריץ בן גביר 11 ומעלה10:12 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
מרכז אקורד של קפלן שערך את ה"סקר" פועל נגד הרפורמה המשפטית ולמען דיקטטורת בגץ,וקורא להטיל סנקציות על שרי ממשלת נתניהו ולפעולה נגדה!10:24 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
מרכז אקורד-עוד סוכנות של קפלן שערכה את ה"סקר"!לפי ערוץ 14, לנתניהו 64 מנדטים, לימין 64 מנדטים ולשמאל 46 מנדטים בלבד!!10:20 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
המפלה היא של ממשלת החורבן , שאחרי שנתיים .... עדיין לא חיסלה אוסף של פלחים בכפכפים ... לפחות לפי דברי שקרניוהו
עם ראש ממשלה כזה שקרן איאפשר לנצח , ראש ממשלה שרוצה רק עסקאות בשלבים , ואז רק עסקה אחת ... שמספר לנו שציר פלדלפי, הוא יהרג ובל יעבור ... ציר...
עם ראש ממשלה כזה שקרן איאפשר לנצח , ראש ממשלה שרוצה רק עסקאות בשלבים , ואז רק עסקה אחת ... שמספר לנו שציר פלדלפי, הוא יהרג ובל יעבור ... ציר נצרים , סלע קיומנו ... וציר מורג הוא ממש אבן הראשה... ואבל היום הם לא מוזכרים כלל ... אני גם זוכר ראש ממשלה שלא מכיר את פלדשטיין ... ואז כן מכיר ... שלא ראה את המסך שהודלף לעתון הגרמני , אבל בעצם הוא יודע שזה לא מסמך כזה סודי ... שלא יודע שכל הלישכה שלו שורצת סוכנים קטארים , זו שפעם היא מתווכת , פעם מדינה מורכבת , ופעם מדינת אויב... וכשהוא מחליט שהוא כן יודע , אז הוא מסביר לנו שאין שום בעיה בעבודה עם קטאר מתוך לשכתו ... טפשים תתעוררו ....המשך 10:15 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
