סקר ראשון שהתקיים מאז מסיבת העיתונאים של יו"ר כחול לבן, בני גנץ, מעלה כי רוב הציבור אינו תומך בהצעתו להקמת "ממשלת חטופים". בסקר שערך יוסי טאטיקה ופורסם באתר 'זמן ישראל', 55% מהציבור התנגדו לרעיון, בעוד ש-35% תמכו בו. 9% נוספים השיבו כי אין להם דעה בנושא.

גנץ קרא למפלגות האופוזיציה, בהן ישראל ביתנו ויש עתיד, להצטרף לממשלה במקום סיעות הציונות הדתית ועוצמה יהודית, כדי לאפשר לראש הממשלה בנימין נתניהו לקדם עסקה לשחרור חטופים וסיום המלחמה, וכן להעביר חוק גיוס מוסכם.

עוד עולה מהסקר כי חזרתו של גנץ לכותרות לא שינתה באופן ניכר את מצבו הפוליטי. אמנם הוא עובר השבוע את אחוז החסימה, אך מפלגתו כחול לבן נותרת עם ארבעה מנדטים בלבד.

מפת המנדטים נכון להיום:

לו הבחירות היו נערכות היום, מפת המנדטים הייתה נראית כך: הליכוד – 27, בנט – 26, ישראל ביתנו – 11, הדמוקרטים – 11, ש"ס – 9, יש עתיד – 8, יהדות התורה – 7, עוצמה יהודית – 7, רע"מ – 6, חד"ש-תע"ל – 4, כחול לבן – 4.

הציונות הדתית ובל"ד נותרו מתחת לאחוז החסימה. מפת הגושים חוזרת לחלוקה של 50 מנדטים לגוש נתניהו ו-70 מנדטים למתנגדיו, כולל המפלגות הערביות.

בסקר שנערך ללא גנץ, מפת המנדטים משתנה באופן קל: בנט – 29, הליכוד – 28, ישראל ביתנו – 11, הדמוקרטים – 11, ש"ס – 9, יש עתיד – 8, יהדות התורה – 7, עוצמה יהודית – 7, רע"מ – 6, חד"ש-תע"ל – 4.

גם במקרה זה, הציונות הדתית ובל"ד לא עוברות את אחוז החסימה. פרישת גנץ מחזקת את גוש נתניהו במנדט משמעותי, והוא עולה ל-51 מנדטים, בעוד גוש מתנגדיו יורד ל-69.