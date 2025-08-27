נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב לאירוסיה של הזמרת טיילור סוויפט עם כוכב הפוטבול טראוויס קלסי, והפתיע כשפרגן לזמרת שאיתה התעמת פעמים רבות: "אני חושב שהוא ספורטאי מעולה, ואני חושב שהיא אישה נהדרת"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הלילה (רביעי) להודעת האירוסין של הזמרת טיילור סוויפט, ששברה את האינטרנט אמש עם פוסט באינסטגרם שהציג את הצעת הנישואין מבן זוגה, כוכב ה-NFL טראוויס קלסי. כזכור, טראמפ התעמת עם סוויפט מספר פעמים בשנה החולפת, אחרי שהיא תמכה בקמלה האריס בבחירות לנשיאות.

לפי הדיווחים בתקשורת האמריקנית, הפוסט של סוויפט פורסם בזמן שטראמפ היה בישיבה של הקבינט המדיני-ביטחוני, והוא לא היה מודע לאירוע עד שנשאל על כך במסיבת עיתונאים בתום הדיון. "אני מאחל להם הצלחה רבה" אמר טראמפ, כשהוא מפתיע עם פרגון לבני הזוג. "אני חושב שהוא ספורטאי מעולה, ואני חושב שהיא אישה נהדרת. אז אני מקווה שהם יצליחו".

עוד באותו נושא טראמפ מגיב לטיילור סוויפט: "היא תשלם על כך במכירות" 15:53 | אוריאל בארי 4 0 😀 👏

כאמור, בספטמבר האחרון סוויפט הודיעה למיליוני עוקביה ברשתות החברתיות כי היא תומכת בקמלה האריס, שהתמודדה אז נגד טראמפ בבחירות לנשיאות. עוד טענה כי טראמפ העלה קמפיין שקרי שהציג תמונות שלה תומכת בו, כשהדגישה כי "זה ממש הדגיש את הפחדים שלי בכל הנוגע לבינה מלאכותית, והסכנות שבהפצת מידע כוזב. זה הביא אותי למסקנה שאני צריכה להיות מאוד שקופה בנוגע לתוכניות שלי כמצביעה בבחירות הללו. הדרך הפשוטה ביותר להתמודד עם הפצת המידע השקרי היא באמצעות האמת – אני אתן את הקול שלי לקמלה האריס וטים וולז".

מספר שעות לאחר מכן, טראמפ הגיב לזמרת בציוץ פשוט שפורסם ברשת החברתית שלו Truth Social: "אני שונא את טיילור סוויפט!". בהמשך טראמפ גם תקף אותה בראיון לרשת פוקס ניוז, כשטען כי "אף פעם לא הייתי מעריץ גדול שלה. נראה שהיא תמיד תומכת במועמד הדמוקרטי, וזה רק היה עניין של זמן גם הפעם. היא כנראה תשלם את המחיר על כך במכירות המוזיקה שלה".