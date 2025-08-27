שורד השבי טל שהם סיפר בראיון לגלי צה"ל על היחס של מחבלי חמאס כלפיו במהלך ימי השבי בעזה: "בחדר לידינו היה לשומרים מזון לחודשים קדימה שהם גנבו מהסיוע ההומניטרי – הם אמרו שקיבלו הוראה מלמעלה להרעיב אותנו"

שורד השבי טל שהם חשף הבוקר (רביעי) פרטים חדשים ומצמררים על הימים שבהם היה בשבי החמאס ברצועת עזה. בראיון לאריאל כהנא ויניר קוזין בגלי צה"ל סיפר בין היתר כי מחבלי חמאס הונחו להרעיב אותו ואת שאר החטופים.

"תקופת השבי הייתה סיוט מתמשך. לא היה חמצן לנשום, חשנו רעב קיצוני ומתמשך" סיפר שהם. "בחדר לידינו היה לשומרים מזון לחודשים קדימה שהם גנבו מהסיוע ההומניטרי – הם אמרו שקיבלו הוראה מלמעלה להרעיב אותנו. ראיתי את התמונות של רום (ברסלבסקי) ואביתר (דוד) – הם נראים כמו שלדים מהלכים, זה הזכיר לי את התמונות מהשואה".

עוד התייחס להפגנות שנערכו למען עסקת חטופים בשבועות האחרונים, כשאמר כי "כל פעם ששמעתי בשבי שעדיין נלחמים עבורנו ולא נשכחנו קיבלתי תקווה. התחושה שעדיין יש מישהו שנלחם עבורנו – זה היה מקור לאמונה שמתישהו זה יסתיים".