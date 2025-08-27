בשעה 06:00 הבוקר (רביעי), לוחמי האש של תחנת תל אביב הוזעקו לשריפה שפרצה בדירה בקומה התשיעית בבניין מגורים בן 9 קומות ברחוב שביל ברלינר בתל אביב יפו.
צוותי הכיבוי חדרו אל הדירה הבוערת, שהייתה אפופת עשן סמיך, וחילצו ממנה גבר קשיש, כבן 93, כשהוא במצב קשה. הפצוע הועבר לגורמי הרפואה, שקיבלו אותו בשטח והעניקו לו טיפול ראשוני, ולאחר מכן פונה לבית החולים איכילוב להמשך טיפול רפואי.
מחקירה ראשונית של האירוע עולה כי מוקד השריפה היה ככל הנראה בגוף תאורה חשמלי סמוך למיטתו של הקשיש. השריפה התפשטה במהירות וגרמה לפגיעה קשה בדייר.
כבאות והצלה לישראל קוראת לציבור לוודא תקינות של מערכות חשמל וגופי תאורה בבית, ולהימנע מהעמסת שקעים במפצלים ובכבלים מאריכים.
