ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בראיון לפודקאסט של פטריק בט-דיוויד כי הוא מכיר ברצח העם הארמני שבוצע בידי הטורקים בימי מלחמת העולם הראשונה. זו הפעם הראשונה שבה ראש ממשלה ישראלי מכיר באירוע כרצח עם

הצהרה דרמטית: ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הלילה (בין שלישי לרביעי) כי הוא מכיר ברצח העם הארמני שבוצע בידי הטורקים בימי מלחמת העולם הראשונה. זו הפעם הראשונה שבה ראש ממשלה ישראלי מכיר ברצח העם הארמני, כשהנושא נחשב לסוגייה רגישה בצל היחסים עם טורקיה.

האמירה של נתניהו הגיעה בראיון לפודקאסט של פטריק בט-דיוויד, ששאל את ראש הממשלה: "השואה מוכרת על ידי 193 מדינות. במדינות מסוימות, אם אתה מכחיש, אתה יכול ללכת לכלא. אבל אם יש מדינה כלשהי שהייתי מצפה שתהיה ברשימת אלה שמכירות ברצח העם הארמני, האשורי והיווני, זו ישראל. למה אתם לא הכרתם?". "אני חושב שעשינו זאת. לדעתי הכנסת העבירה החלטה בנושא", השיב נתניהו. בהמשך, כשבט-דיוויד אמר שההכרה צריכה לבוא מטעמו של נתניהו כראש ממשלת ישראל, הוא אמר: "אוקיי, בדיוק עשיתי את זה הרגע".

עוד באותו נושא שר החוץ של איראן בהתבטאות חריגה: "נתניהו צודק" 20:35 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

רצח העם הארמני התרחש בין השנים 1915 ל-1918, כשהטורקים הרגו יותר משני מיליון ארמנים כתגובה לדרישתם לעצמאות מטורקיה. עם זאת, כיום טורקיה מתנגדת לשימוש במונח "רצח עם" כדי לתאר את האירועים הללו, וטוענת כי מדובר בקורבנות של מלחמת אזרחים והתקוממות.

בשנים האחרונות טורקיה הפעילה לחץ רב על מדינות העולם כדי למנוע מהם להכיר באירועים כרצח עם, ומטילה סנקציות על המדינות שקידמו הליכי הכרה. למרות זאת, כ-30 מדינות הכריזו כבר על הכרה באירועי התקופה כרצח עם – ביניהם גם ארה"ב, שהודיעה לראשונה על הכרה בשנת 2021.

ישראל מכירה חלקית ברצח העם הארמני, כשבשנים האחרונות הועלו בכנסת כמה הצעות חוק להכרה – אך עד כה הן לא הועברו באופו רשמי. עד כה ממשלת ישראל לא הכירה בו באופן רשמי, ולאורך השנים השתמשו במונח "הטראומה הארמנית" כדי לתאר את האירועים במלחמת העולם הראשונה.