תא"ל במיל' ארז וינר התייחס לציטוטים המיוחסים לרמטכ"ל אייל זמיר, בהם אמר לכאורה כי עדיפה עסקה על מלחמה. לדבריו, "זכותו ואף חובתו של הרמטכ"ל להביע את עמדתו בקבינט. לאחר מכן מתקבלת ההחלטה ויוצאים ליישם אותה".
בראיון לרדיו 'גלי ישראל', וינר הדגיש כי אם הדברים המיוחסים לרמטכ"ל אכן שגויים, יש להכחיש אותם באופן מיידי. "גם אם נאמר שלא מכחישים כל דבר, הרי שבמקרה כזה חשוב שכן תצא הבהרה", אמר. הוא הסביר את חשיבות ההכחשה במיוחד בתקופה זו, בה "הצבא שולח 20 אלף אנשי מילואים להתייצב מחדש להכרעת חמאס".
וינר הוסיף כי אם המילואימניקים ישמעו ציטוטים כאילו הרמטכ"ל אמר ש"לא צריך מלחמה" וש"עדיף ללכת לעסקה", הם עלולים "להבין שגויסו לשווא ושלא לצורך השלמת המשימה". הוא סיכם את דבריו בפניה ישירה לרמטכ"ל: "מבחינה מוסרית, ערכית ופיקודית – הרמטכ"ל חייב להכחיש את הדברים הללו".
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
0 דיונים
ירון111
בוקר, מבין שמישהו רוצה לקדם את מר וינר. הוא לא בכיר אבל כן מייצג את אלוהים לפחות לפי התנהגותו בצבא בכל הקשור למעורבות דת וצבא. יש הרבה דרכים להגיע לסוף...
בוקר, מבין שמישהו רוצה לקדם את מר וינר. הוא לא בכיר אבל כן מייצג את אלוהים לפחות לפי התנהגותו בצבא בכל הקשור למעורבות דת וצבא. יש הרבה דרכים להגיע לסוף קיימות המדינה אחת מהן מדינה דתית ולא דמוקרטית. בהצלחה לנו במדינה הזמניתהמשך 08:36 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
"לא צריך מלחמה"- זו גם הסיסמה התבוסתנית של השמאל שהתנגד למלחמה בחמאס, בחיזבאללה ובאיראן!08:35 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
קוד אחד לי
ברצינות? להביא בקרת מתחמן מוכר, פרשת גלנט והמסמכים האבודים. טול קורה מבין עינייך.08:39 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הכיפה
במה היה מעורב לכאורה במהלך השירות ולאחר מכן במהלך שירות המילואים הקונספציה ושותפיה לא רואים ממטר08:38 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרח
כל "החכמים המפרשים והמתערבים" כמו ה"בכיר" הזה עדיף שתמלאו פיכם מים ואל תעודדו יציאת לוחמים למילואים כדי להקריב עצמם לעגל הזהב שהוא למעשה רוצח סידרתי. נהפוך הוא צריכים לעודד...
כל "החכמים המפרשים והמתערבים" כמו ה"בכיר" הזה עדיף שתמלאו פיכם מים ואל תעודדו יציאת לוחמים למילואים כדי להקריב עצמם לעגל הזהב שהוא למעשה רוצח סידרתי. נהפוך הוא צריכים לעודד השתמטות של כל הלוחמים מלהגיע להלחם ולהזרק על הגדר למען הציל הרוצח מבית הכלא. אז טיפש מלא פיך מים ושב בפינת החדר גם אם החדר עגול מצא מקום שדומה לפינה והס!המשך 08:58 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טוני
הרמטכ"ל חייב לבצע את מה שהממשלה אומרת לו. אבל, חשוב מאד שהוא יעביר את המסר הנכון לחיילי המילואים. כלומר, שהמהלך הזה נכפה על הצבא רק כדי לשמור על הכסא של...
הרמטכ"ל חייב לבצע את מה שהממשלה אומרת לו. אבל, חשוב מאד שהוא יעביר את המסר הנכון לחיילי המילואים. כלומר, שהמהלך הזה נכפה על הצבא רק כדי לשמור על הכסא של נתניהו. מצד אחד, סמוטריץ' ובן גביר דורשים שלא לדון אפילו באפשרות לסיים את המלחמה בדרך של מו"מ מדיני (ספוילר: בסוף טראמפ יכפה את זה). מצד שני, החרדים דורשים שלא לגייס אף חרדי לצורך הכרעת החמאס.המשך 08:54 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
קוד אחד לי
ברצינות? להביא בקרת מתחמן מוכר, פרשת גלנט והמסמכים האבודים. טול קורה מבין עינייך.08:39 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הכיפה
במה היה מעורב לכאורה במהלך השירות ולאחר מכן במהלך שירות המילואים הקונספציה ושותפיה לא רואים ממטר08:38 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ירון111
בוקר, מבין שמישהו רוצה לקדם את מר וינר. הוא לא בכיר אבל כן מייצג את אלוהים לפחות לפי התנהגותו בצבא בכל הקשור למעורבות דת וצבא. יש הרבה דרכים להגיע לסוף...
בוקר, מבין שמישהו רוצה לקדם את מר וינר. הוא לא בכיר אבל כן מייצג את אלוהים לפחות לפי התנהגותו בצבא בכל הקשור למעורבות דת וצבא. יש הרבה דרכים להגיע לסוף קיימות המדינה אחת מהן מדינה דתית ולא דמוקרטית. בהצלחה לנו במדינה הזמניתהמשך 08:36 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
"לא צריך מלחמה"- זו גם הסיסמה התבוסתנית של השמאל שהתנגד למלחמה בחמאס, בחיזבאללה ובאיראן!08:35 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר