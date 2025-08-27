תא"ל במיל' ארז וינר התייחס לציטוטים המיוחסים לרמטכ"ל אייל זמיר, בהם אמר לכאורה כי עדיפה עסקה על מלחמה. לדבריו, "זכותו ואף חובתו של הרמטכ"ל להביע את עמדתו בקבינט. לאחר מכן מתקבלת ההחלטה ויוצאים ליישם אותה".

בראיון לרדיו 'גלי ישראל', וינר הדגיש כי אם הדברים המיוחסים לרמטכ"ל אכן שגויים, יש להכחיש אותם באופן מיידי. "גם אם נאמר שלא מכחישים כל דבר, הרי שבמקרה כזה חשוב שכן תצא הבהרה", אמר. הוא הסביר את חשיבות ההכחשה במיוחד בתקופה זו, בה "הצבא שולח 20 אלף אנשי מילואים להתייצב מחדש להכרעת חמאס".

וינר הוסיף כי אם המילואימניקים ישמעו ציטוטים כאילו הרמטכ"ל אמר ש"לא צריך מלחמה" וש"עדיף ללכת לעסקה", הם עלולים "להבין שגויסו לשווא ושלא לצורך השלמת המשימה". הוא סיכם את דבריו בפניה ישירה לרמטכ"ל: "מבחינה מוסרית, ערכית ופיקודית – הרמטכ"ל חייב להכחיש את הדברים הללו".