שליח ארה"ב למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, חשף כי הנשיא דונלד טראמפ יקיים היום "פגישה גדולה" בבית הלבן על היום שאחרי המלחמה בעזה. לדבריו, הציפייה האמריקנית היא שהמלחמה תסתיים עד סוף השנה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יקיים היום (רביעי) "פגישה גדולה" בבית הלבן, שתעסוק בנושא רצועת עזה והיום שאחרי המלחמה. כך חשף הלילה שליח הנשיא למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, בראיון לרשת "פוקס ניוז".

לטענת וויטקוף, בממשל האמריקני מכינים "תכנית מובנית וכוללת ליום שאחרי המלחמה בעזה. אנשים יראו עד כמה היא רחבה ועד כמה כוונותיה טובות, והיא משקפת את המניעים ההומניטריים של הנשיא".

בנוסף, וויטקוף אמר כי הציפייה של ארה"ב היא שהמלחמה תסתיים עד סוף השנה האזרחית. "אנחנו חושבים שנצליח להגיע להסדר, כך או אחרת, בוודאות לפני סוף השנה. חמאס מאותת כעת שהוא פתוח להסדר, והישראלים, כשהכריזו על המבצע, הכריזו גם שהם מממנים סיוע בהיקף 600 מיליון דולר לעזה והודיעו שהם פתוחים להמשיך את הדיונים עם חמאס" טען. "כלומר, זו לא גישה מקסימליסטית מצד ישראל, הם מאותתים שהם מוכנים לפשרות אם חמאס יחליט לעשות".

כשנשאל מי מעכב את סיום המלחמה, וויטקוף מיד האשים את חמאס "במאה אחוז". "הייתה עסקה על השולחן במשך 6 או 7 שבועות, שהייתה משחררת 10 מבין 20 החטופים שאנחנו מעריכים שהם בחיים. חמאס הוא זה שעיכב את התהליך הזה, ועכשיו הוא אומר 'אנחנו מקבלים את העסקה'" הבהיר. "לדעתי הם חזרו בהם כי ישראל מפעילה עליהם לחץ כבד מאוד".

בסיכום הראיון השליח האמריקני נשאל האם ארה"ב מסכימה עם העמדה של "גורמים ישראלים" שאמרו כי יסרבו לעוד עסקה חלקית שתשחרר רק חלק מהחטופים. "זו העמדה הרשמית, וזו גם העמדה הרשמית של הנשיא טראמפ" ציין. "אני חושב שהוא אמר לעצמו שאין צורך להשאיר את החטופים האלה. ננהל משא ומתן, אם הם ירצו, על איך ייראה היום שאחרי בעזה ומה תהיה ההגדרה של חמאס. על זה אפשר לדבר, אבל אנחנו רוצים באופן חד-משמעי את כל החטופים בבית, ואני אומר זאת בהנחיית הנשיא".