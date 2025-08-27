הרמטכ"ל החליט לדחות את הגשת מסקנות ועדת תורג'מן שבדקה את תחקירי צה"ל על המחדל ב-7.10, כדי לא להפריע לתמרון המתקרב בעזה

הרמטכ"ל אייל זמיר החליט לדחות את פרסום דו"ח ועדת תורג'מן שבודקת את תחקירי צה"ל על מחדלי ה-7.10, כך מפרסם כתב ידיעות אחרונות יוסי יהושוע.

עם כניסתו לתפקיד, מינה זמיר את האלוף במיל' סמי תורג'מן לעמוד בראש צוות מומחים חיצוני שיבדוק את טיב התחקירים שביצע צה"ל על עצמו לבדיקת המחדלים של מתקפת חמאס שהכריעה את אוגדת עזה בשמחת תורה ה-7.10.

המסקנות היו אמורות להיות מוגשות בשבוע הקרוב, אולם, כעת בשל התמרון המתקרב לכיבוש העיר עזה ומחנות המרכז (דיר אל בלח וסביבתה), החליט זמיר כי הוא מעכב את הגשת המסקנות כדי לא להסיח את דעתם של המפקדים שלוקחים חלק בתכנון וביצוע הלחימה הקרובה.

עוד באותו נושא הרמטכ״ל מינה צוות חיצוני לבחינה ויישום לקחי תחקירי ה-7/10

יש לציין כי רובם של המפקדים שהיו בתפקידי מפתח בצה"ל התפטרו או נמצאים בסיום תפקידם ולא ימשיכו בצבא. יוצא הדופן הוא ראש אמ"ן האלוף שלומי בינדר שהיה ראש חטיבת המבצעים במטכ"ל – הגוף שאחראי על הפעלת הצבא וכשל ביממה הראשונה של הלחימה. למרות הביקורת נגדו, הוא קודם על ידי הרצי הלוי לתפקיד ראש אמ"ן במקומו של אהרון חליוה שהתפטר.

בצה"ל מעריכים כי דו"ח ועדת תורג'מן יטיל עליו אחריות לכשלים, ויותר מכך יצביע על טיוח לגבי תקפידו, מה שייאלץ אותו להתפטר. שם נוסף שנמצא בעין הסערה הוא של האלוף במיל' עודד בסיוק, ראש אגף המבצעים שפרש שמיועד לתפקיד בכיר במשרד הביטחון וייתכן כי גם מינויו יוטל בספק, ככה דיווח כאמור יהושוע בידיעות אחרונות.