נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בעוד אמירה אופיינית. בוויכוח עם מושל אילינוי הזכיר לו טראמפ: "אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה לעשות. אני נשיא ארצות הברית"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מספק עוד התבטאות אופיינית על רצונו לעשות כל מה שהוא רוצה.

בשיחה עם עיתונאים, דיבר טראמפ על הכוונה שלו לשלוח את כוח המשמר הלאומי של ארה"ב לשיקגו, כדי להוציא משם את המהגרים הלא חוקיים. מושל אילינוי, ג'יי.בי. פריצקר ענה לטראמפ כי המצב בעיר אינו מצב חירום והוא מסתדר בכוחות המקומיים ולא צריך את המשמר הלאומי ששייך לממשל הפדרלי.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . מתוך שידורי הבית הלבן

בתגובה לדברים אמר טראמפ: ""אז, הייתי רוחש הרבה יותר כבוד לפריצקר אם הוא היה מתקשר אליי ואומר, 'יש לי בעיה. האם אתה יכול לעזור לי לסדר אותה?' הייתי כל כך שמח לעשות זאת. אני לא אוהב, לא שאין לי, אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה לעשות. אני נשיא ארצות הברית. אם אני חושב שהמדינה שלנו בסכנה, והיא אכן בסכנה בערים האלה, אני יכול לעשות זאת".

טראמפ הוסיף: "אין שום בעיה להיכנס ולפתור, אתה יודע, את הקשיים שלו. אבל זה היה נחמד אם הם היו מתקשרים ואומרים, 'האם היית עושה את זה?'"