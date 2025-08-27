הטפטוף מתימן נמשך. למרות התקיפות של חיל האוויר, החות'ים ממשיכים לירות טיל כל כמה ימים לעבר ישראל ומכניסים מיליוני תושבים למרחבים המוגנים.
הבוקר בשעה 05:30 הופעלה אזעקה באזור ירושלים והרי יהודה, עקב שיגור טיל. ההתרעות הופעלו מאזור ים המלח ועד אזור בית שמש. לא היה דיווח על נזק או על נפגעים.
דובר צה"ל מסר: "חיל האוויר יירט טיל אחד ששוגר מתימן. ההתרעות הופעלו על פי מדיניות".
ממד"א נמסר: "בהמשך לירי מתימן לעבר מדינת ישראל, בשלב זה לא התקבלו קריאות במוקד החרום 101 של מד"א, לא על נפילות ולא על נפגעים"
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים