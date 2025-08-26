לאחר סערת ההפגנות שהסעירה את הבוקר סביב הופעתו בבנימין, ערך הזמר עדן חסון הערב מופע מיוחד לתושבי המקום, אליו הגיעו מעל 6,000 איש. האירוע התקיים בבריכת הסולטן, ושיאו היה מופע מרגש שהצליח לגשר בין הקהל לזמר.
חסון והלהקה הופיעו כשעל חולצותיהם נכתבו המילים "ואהבת לרעך כמוך", מסר שהקהל קיבל בתשואות ובחיבוקים חמים. במהלך ההופעה אירח חסון את הזמר דניאל וייס, והשניים ביצעו יחד את השיר "שקיעות אדומות", שהוסיף לאווירה הרגשית והחגיגית.
למרות הקריאות להחרים את ההופעה אתמול, הערב נרשמה השתתפות מרשימה ואווירה מאוחדת, שהדגישה את כוחו של המוזיקה כאמצעי לקירוב לבבות ולחיזוק הקהילה המקומית.
