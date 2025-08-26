נתניהו תקף את התקשורת באירוע הוקרה לחבל בנימין: "אין גבול לציניות – זה לא ילך לכם". הוא הדגיש את מחויבותו להבטיח ביטחון, לשחרר חטופים ולהכריע את החמאס.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע אתמול לאירוע הוקרה מיוחד לתושבי חבל בנימין, שהוקדש להכרה בשירותם ובהתמודדותם היומיומית עם איומי טרור. באירוע, שבו השתתפו חברי ממשלה רבים, נשא נתניהו דברים רגישים על הקרבתם של משפחות התושבים ונשותיהם, לצד חברי המילואים שנשלחו לעזה.

בסרטון שפרסם ראש הממשלה מהמקום, תקף בחריפות את התקשורת. בה היו פרסומים ריבם במהלך הערב כי חברי הקבינט קיצרו את הישיבה למען "ארוחה במסעדה". ראש הממשלה יצא בתוקף כנגד הדברים והאשים: "אין גבול לציניות".

במהלך נאומו, תקף נתניהו את הדיווחים בתקשורת, שהציגו את האירוע כאירוע "נהנתני": "מה דווח? חברי הקבינט, מן הסתם ראש הממשלה, נמצאים באירוע נהנתני. חבר'ה, זה לא ילך לכם", אמר. הוא הבהיר כי הביקורת לא תעכב את ממשלתו במאמציה: להבטיח את ביטחון ישראל, להכריע את החמאס, לשחרר את החטופים ולחזק את התושבים.

נתניהו תיאר את הקרבות היומיומיים של התושבים והמחירים הכבדים שהם משלמים: "הם עומדים יום יום מול מתקפות טרור, שולחים את בניהם למלחמה, ומשפחות שכולות הקריבו את בניהם". הוא סיכם כי למרות הביקורת והציניות, הממשלה תמשיך לפעול באמונה ונחישות להשגת יעדיה הביטחוניים ולהגנה על האזרחים.