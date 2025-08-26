ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע אתמול לאירוע הוקרה מיוחד לתושבי חבל בנימין, שהוקדש להכרה בשירותם ובהתמודדותם היומיומית עם איומי טרור. באירוע, שבו השתתפו חברי ממשלה רבים, נשא נתניהו דברים רגישים על הקרבתם של משפחות התושבים ונשותיהם, לצד חברי המילואים שנשלחו לעזה.
בסרטון שפרסם ראש הממשלה מהמקום, תקף בחריפות את התקשורת. בה היו פרסומים ריבם במהלך הערב כי חברי הקבינט קיצרו את הישיבה למען "ארוחה במסעדה". ראש הממשלה יצא בתוקף כנגד הדברים והאשים: "אין גבול לציניות".
במהלך נאומו, תקף נתניהו את הדיווחים בתקשורת, שהציגו את האירוע כאירוע "נהנתני": "מה דווח? חברי הקבינט, מן הסתם ראש הממשלה, נמצאים באירוע נהנתני. חבר'ה, זה לא ילך לכם", אמר. הוא הבהיר כי הביקורת לא תעכב את ממשלתו במאמציה: להבטיח את ביטחון ישראל, להכריע את החמאס, לשחרר את החטופים ולחזק את התושבים.
נתניהו תיאר את הקרבות היומיומיים של התושבים והמחירים הכבדים שהם משלמים: "הם עומדים יום יום מול מתקפות טרור, שולחים את בניהם למלחמה, ומשפחות שכולות הקריבו את בניהם". הוא סיכם כי למרות הביקורת והציניות, הממשלה תמשיך לפעול באמונה ונחישות להשגת יעדיה הביטחוניים ולהגנה על האזרחים.
בנימין השמוק
נמאס מהתעמולה הביביסטית: איראן, חמאס, חיסלנו, הרגנו. ברור שבני נתניהו השמוק לא מסוגל לנצח את החמאס ולהחזיר את החטופים. לכן צריך להחליף את נתניהו חדל האישים ולהגלות אותו להאג22:43 26.08.2025
שמשהו יגמור אותו כבר
בתגובה ל: בנימין השמוק
הגיע הזמן שמישהו יגמור את שלטון נתניהו (או אותו עצמו) בכדי להגן על המדינה ממסכת השקרים, השחיתויות, הטירלול והאסונות שמש' נתניהו המופרעת ממשיכה להמיט עלינו22:53 26.08.2025
הנביא ירמיהו
הבוגד הסדרתי בנשותיו... בנכדיו.. בחבריו... באזרחי המדינה... הביא את טבח שמחת תורה בעסקיו עם החמאס והקאטרים... ממשיך בהגיגי הבלות רוח ורעות לב, להפיץ רעל כפי שעשה מהמרפסת בככר ציון... נבלה סרוחה שמקריב א. טובי בנינו...
הבוגד הסדרתי בנשותיו... בנכדיו.. בחבריו... באזרחי המדינה... הביא את טבח שמחת תורה בעסקיו עם החמאס והקאטרים... ממשיך בהגיגי הבלות רוח ורעות לב, להפיץ רעל כפי שעשה מהמרפסת בככר ציון... נבלה סרוחה שמקריב א. טובי בנינו להשלטת השחיתות שלטונית. שילטונו ייזכר כנירון קיסר שמנגן על הנבל ורומא בוערת.המשך 23:00 26.08.2025
אלי
ביבי טוב בהבטחות ; בתוצאות , הוא חלש להחריד .22:47 26.08.2025
ברקו
שמאל זה זבל פח אשפה צואתי.23:18 26.08.2025
אודי
תקשורת פח אשפה23:16 26.08.2025
מנותקים
אפרופו תקשורת... סרוגים יקרים שכחתם לספר לקוראים שלכם שהתקיימה היום עצרת ענקית בככר החטופים. ובראשון שעבר שכחתם לספר שהיתה עצרת אפילו עוד יותר גדולה. מאות אלפים באו לחבק את המשפחות...
אפרופו תקשורת... סרוגים יקרים שכחתם לספר לקוראים שלכם שהתקיימה היום עצרת ענקית בככר החטופים. ובראשון שעבר שכחתם לספר שהיתה עצרת אפילו עוד יותר גדולה. מאות אלפים באו לחבק את המשפחות השבורות ולקרוא לממשלה להשיב כבר את החטופים. מוזר ששכחתם לעדכן...המשך 23:54 26.08.2025
שרית
קבינט המתחנזרים כשהחטופים גוועים בראשות הנאשם בפלילים.....23:46 26.08.2025
מיס פיגי
בתגובה ל: שרית
נראה בתמונה שמיס פיגי ממש נהנית מהאוכל.23:54 26.08.2025
ארנון
שהשמאל ילך שמחה וששון ליהודים אם הם לא היו עושים מה שהם עושים,כל החטופים היו כבר פה23:40 26.08.2025
