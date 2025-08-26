חיזבאללה פרסם סרטון איומים חדש, ונשבע לא למסור את נשקו לשלטונות. האיום מגיע לאחר שהאמריקאים הודיעו כי יסייעו במאמצי הפירוק של הארגון

ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להחריף את הרטוריקה באזור, ומאותת כי לא יפסיק את התחמשותו – גם על רקע הלחצים הגוברים מבית ומחוץ. הערב פרסמו זרועות התעמולה של הארגון סרטון חדש, שבו נשמעים מסרים חדים המבהירים כי כל ניסיון לפרק את הארגון מנשקו יתקל בהתנגדות חריפה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . סרטון איומי חיזבאללה, ללא קרדיט.

בסרטון, שנועד לעורר תמיכה ציבורית בקרב הקהל השיעי בלבנון, מצהירים אנשי הארגון: "הנשק הזה הוא הנשמה שלנו, הכבוד שלנו, הזהות שלנו. כל מי שמבקש לפרוק אותנו מנשקנו מנסה לשלול את קיומנו עצמו, ואז העולם יבין את נקודת המבט שלנו."

המסר מגיע בתקופה מתוחה במיוחד בלבנון: קריסת הכלכלה המקומית, עימותים פוליטיים פנימיים ולחץ גובר מצד מדינות המערב והאו"ם לפרוק את חיזבאללה מנשקו, כחלק מניסיון לייצב את המדינה. עם זאת, חיזבאללה רואה בדרישות הללו איום ישיר על עצם קיומו.

גורמים ביטחוניים בלבנון מזהירים כי ההתבטאויות האחרונות עלולות להוביל להסלמה בשטח, בעיקר בדרום המדינה, שם מדווח לאחרונה על חיכוכים בין פעילי הארגון לבין כוחות יוניפי"ל וצבא לבנון.

האיום מגיע לאחר שבמהלך הלילה ומוקדם יותר היום, התחייבו בכירים אמריקאים לסייע לשלטונות בלבנון עם פירוק חיזבאללה, ככל שידרש.