ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן, הכריז לראשונה כי הוא מתכוון לרוץ בבחירות הבאות, וחושף את "המוצר" שבכוונתו למכור: "זה תפקיד מנהיגותי, לא פוליטי"

ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן, התייחס לאפשרות של כניסה אפשרית שלו לפוליטיקה ולראשונה אישר בקולו כי הוא מתכוון לרוץ בבחירות הבאות.

בראיון לפודקאסט של יסמין לוקאץ', אמר כהן: "תראי, אני אגיד לך את הדבר הזה ‫בכנות רבה; ‫בבית, אם בעבר הז'אנר היה "פליז דונט", ‫אל תתקרב לפוליטיקה, הרי שהיום הבית אומר "במידה רבה זה נגזר עליך, ‫אין לך ברירה, ‫אתה חייב לעשות את זה".

כהן הוסיף כי "‫גם הציבור בחלקו דוחף מאוד", והבהיר: "‫אני לא נכנס לפוליטיקה כרגע, ‫ובואו נשים דגש על "כרגע", ‫מאחר שלא קורה שום דבר בפוליטיקה. ‫כדי שיקרה שינוי של ממש, ‫אני צריך להיות ראש הממשלה. ‫כדי שיקרה שינוי של ממש ‫בדרך אל התפקיד החשוב הזה".

כהן אמר כי "אני לא רואה את הדבר הזה ‫כפוליטיקה, אלא אני רואה אותו – אני חושב שהדבר הזה ‫צריך שיוגדר אחרת – ‫אני בעיקר רואה אותו כתפקיד מנהיגותי ‫ולאו דווקא תפקיד פוליטי, ‫במיוחד אחרי שבעה באוקטובר".

‫ "המוצר הזה, המנהיגותי, ‫שאני אנסה למכור, ‫כשתהיה מערכת בחירות פעילה, ‫מדבר על מנהיגות לאומית ‫שהיא בעיקרה אחדות וביטחון".