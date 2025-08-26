ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן, התייחס לאפשרות של כניסה אפשרית שלו לפוליטיקה ולראשונה אישר בקולו כי הוא מתכוון לרוץ בבחירות הבאות.

בראיון לפודקאסט של יסמין לוקאץ', אמר כהן: "תראי, אני אגיד לך את הדבר הזה ‫בכנות רבה; ‫בבית, אם בעבר הז'אנר היה "פליז דונט", ‫אל תתקרב לפוליטיקה, הרי שהיום הבית אומר "במידה רבה זה נגזר עליך, ‫אין לך ברירה, ‫אתה חייב לעשות את זה".

כהן הוסיף כי "‫גם הציבור בחלקו דוחף מאוד", והבהיר: "‫אני לא נכנס לפוליטיקה כרגע, ‫ובואו נשים דגש על "כרגע", ‫מאחר שלא קורה שום דבר בפוליטיקה. ‫כדי שיקרה שינוי של ממש, ‫אני צריך להיות ראש הממשלה. ‫כדי שיקרה שינוי של ממש ‫בדרך אל התפקיד החשוב הזה".

כהן אמר כי "אני לא רואה את הדבר הזה ‫כפוליטיקה, אלא אני רואה אותו – אני חושב שהדבר הזה ‫צריך שיוגדר אחרת – ‫אני בעיקר רואה אותו כתפקיד מנהיגותי ‫ולאו דווקא תפקיד פוליטי, ‫במיוחד אחרי שבעה באוקטובר".

‫ "המוצר הזה, המנהיגותי, ‫שאני אנסה למכור, ‫כשתהיה מערכת בחירות פעילה, ‫מדבר על מנהיגות לאומית ‫שהיא בעיקרה אחדות וביטחון".