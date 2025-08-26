מעצמות אירופה ואיראן קיימו היום פגישה דיפלומטית מיוחדת, שהוגדרה על ידי רבים כ"ניסיון אחרון" למנוע הטלת סנקציות משתקות על איראן. הפגישה הוגדרה ככישלון

המאמצים הדיפלומטיים למנוע את הטלת הסנקציות החדשות של האיחוד האירופי על איראן נתקלו במבוי סתום. על פי הדיווחים, הפגישה שהתקיימה בשעות האחרונות בין נציגי אירופה, רוסיה ואיראן הסתיימה ללא פריצת דרך, מה שמגביר את ההערכות כי חבילת סנקציות מקיפה תאושר כבר בימים הקרובים.

אירופה שוקלת צעדים חריפים בתגובה להמשך פיתוח תוכנית הגרעין האיראנית ולתמיכתה במיליציות חמושות במזרח התיכון. במוקד הדיונים עומדות הגבלות על סחר בטכנולוגיות מתקדמות, צעדים פיננסיים נגד מוסדות בנקאיים באיראן, ואף סנקציות אישיות נגד בכירים במשטר האיראני.

כאשר כל אלה יופעלו כחלק ממנגנון ה"סנאפ-בק" (חזרה מהירה) של הסכם הגרעין עם איראן מ-2015. הסנקציות, במידה ויטלו חזרה על איראן, יהוו מכה כלכלית קשה ביותר שתחמיר אף יותר את הקשיים אשר חווה איראן.

רוסיה מצדה ניסתה לעכב את המהלך והציעה להעניק תקופת חסד של חצי שנה לאיראן, אך מדינות מובילות באיחוד האירופי דחו את ההצעה בטענה כי טהראן ממשיכה בהפרות חמורות של הסכמים קודמים. "אי אפשר להמשיך ולתת לאיראן זמן נוסף בזמן שהיא מתקדמת בפרויקט הגרעין ובפעולות חתרניות באזור," אמר דיפלומט אירופי בכיר ומקורב למגעים.

עוד באותו נושא שר החוץ של איראן בהתבטאות חריגה: "נתניהו צודק" 20:35 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

כעת נראה כי המחלוקת המרכזית באירופה אינה סביב השאלה האם להטיל סנקציות, אלא עד כמה הן יהיו מקיפות. חלק מהמדינות דוחפות להטלת צעדים "משתקים", בעוד אחרות מעוניינות להותיר פתח למו״מ עתידי עם איראן.

נכון לעכשיו, כל הסימנים מצביעים על כך שהאיחוד האירופי מתקדם לעבר חבילת סנקציות רחבה, שעשויה להיות מוכרזת כבר בקרוב, אם יוחלט על שימוש במנגנוני ה"סנאפ-בק"