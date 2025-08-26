תגלית היסטורית בירושלים העתיקה: בתוך חנות צדדית נחשפה מנהרה מסתורית וקדומה, המעוררת ספקולציות רבות על תפקידה בעבר העיר

בלב סמטאות העיר העתיקה בירושלים, חנותו המוכרת של "אבו ח'דיגה" הפכה לפתע לאתר עלום ומסקרן במיוחד. עדים שהיו במקום מספרים כי בין המדפים ודוכני הסחורה נפתחה לפתע כניסה נסתרת, שהובילה אל תוך מעבר תת־קרקעי עמוק.

לדבריהם, התגלית הייתה מפתיעה לחלוטין. "עמדנו בתוך החנות, ופתאום נפתח פתח לרצפה," סיפר אחד הנוכחים, "זה הרגיש כמו סצנה מסרט – ברגע אחד אתה מוצא את עצמך בכניסה למנהרה עתיקה שאף אחד לא ידע עליה".

המנהרה שנחשפה מוגדרת על ידי עדים כצרה, חשוכה ומלאת מסתורין. עדויות שונות טוענות כי היא חלק ממערכת עתיקה של מעברים בעיר העתיקה, אולי כאלו ששימשו בתקופות עבר לסוחרים, לוחמים או אפילו לאנשי דת. נכון לעכשיו, כמעט אין מידע רשמי על מקור המנהרה או ייעודה.

מי שנכנס פנימה מתאר חוויה יוצאת דופן. "זה מקום שלא נראה במשך שנים," סיפר עד נוסף. "האוויר היה כבד, הקירות לחים, והתחושה הייתה שאתה דורך על היסטוריה חיה. לא האמנו שזה יכול להסתתר בתוך חנות רגילה כל כך."

גילוי המנהרה יצר גל של שמועות וספקולציות בעיר העתיקה. האם מדובר במעבר עתיק ששימש להברחות? אולי נתיב קדום למקומות קדושים? או שמא חלק ממערכת מנהרות גדולה שטרם נחשפה? השאלות רבות, אך תשובות עדיין אין.