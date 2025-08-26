ראש הממשלה נתניהו כינס היום ישיבת קבינט, בה דנו השרים על ההתפתחויות בלחימה בעזה, ועל האפשרות לעסקת חטופים. על פי מספר דיווחים, ראש הממשלה הוריד את התרחיש של עסקה בטווח הזמן המיידי.
על פי הפרסומים השונים ברשתות, נתניהו הסביר בדיון כי אין אפשרות לעסקה בטווח הזמן המיידי ואמר כי: "אין עסקה על השולחן". בעקבות זאת שרים דרשו מנתניהו לעמוד על כך כמדיניות כי עכשיו הוא הזמן למיטוט חמאס, ואף הפצירו בנתניהו להביע זאת בפניה הציבור.
בקשר לאמירות של נשיא ארה"ב טראמפ, לפיו פחות מ-20 חטופים נותרו בחיים ושאחד או שניים מהם מתו לאחרונה בשבי, הודיע נתניהו כי אין לישראל מידע שמאשר כזה דבר וכי מערכת הביטחון גורסת אחרת.
כל המטרה של חמאס זה לבזבז זמן שישחק לטובתו אין להם שום כוונה לשחרר חטופים!!! רק כיבוש והגירה יפתרו את הבעיה!!!20:45 26.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
.אריה שואג
בתגובה ל: ישראל
את זה אנשי השמאל שמפגינים גם יודעים אבל הם עולם על טרמפ זו הזדמנות טוב בשבילם להמשיך את מה שהיתחילו ליפני אוקטובר בסוף זה בא עליהם עכשיו ממשיכים מקווה שאת המכה יקבלו אני קפלן21:00 26.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
פלקס
חבל20:51 26.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
