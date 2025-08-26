ראש הממשלה נתניהו קיים דיון קבינט מוקדם יותר, במהלכו הסביר כי אין אפשרות כרגע לעסקת חטופים וכי אין אינדיקציות כי חטופים נוספים נהרגו בשבי

ראש הממשלה נתניהו כינס היום ישיבת קבינט, בה דנו השרים על ההתפתחויות בלחימה בעזה, ועל האפשרות לעסקת חטופים. על פי מספר דיווחים, ראש הממשלה הוריד את התרחיש של עסקה בטווח הזמן המיידי.

על פי הפרסומים השונים ברשתות, נתניהו הסביר בדיון כי אין אפשרות לעסקה בטווח הזמן המיידי ואמר כי: "אין עסקה על השולחן". בעקבות זאת שרים דרשו מנתניהו לעמוד על כך כמדיניות כי עכשיו הוא הזמן למיטוט חמאס, ואף הפצירו בנתניהו להביע זאת בפניה הציבור.

בקשר לאמירות של נשיא ארה"ב טראמפ, לפיו פחות מ-20 חטופים נותרו בחיים ושאחד או שניים מהם מתו לאחרונה בשבי, הודיע נתניהו כי אין לישראל מידע שמאשר כזה דבר וכי מערכת הביטחון גורסת אחרת.