מזל טוב: כוכבת הפופ טיילור סוויפט הותירה בהלם את המעריצות ברחבי העולם כשהודיעה הערב (שלישי) כי התארסה לבן זוגה, כוכב הפוטבול טראוויס קלסי. בפסוט ששיתפה באינסטגרם למיליוני עוקביה סוויפט כתבה כי "המורה שלכם לאנגלית והמורה שלכם לחינוך גופני הולכים להתחתן", יחד עם תמונה של הרגע שבו קלסי כרע ברך ושלף טבעת.
כזכור, רק לפני שבועיים סוויפט הודיעה על אלבומה החדש, "The Life of a Showgirl", בפרק מיוחד של הפודקאסט של קלסי. בהכרזה סוויפט חשפה את עטיפת האלבום, שייצא ב-3 באוקטובר, וסיפרה על השירים שיכללו בו.
סיפור ההיכרות של המאורסים הטריים מרגש לא פחות מההכרזה עצמה: קלסי סיפר כי הכיר את סוויפט אחרי שהיה בקהל במופע שלה שנערך באצטדיון "ארוהד" בקנזס סיטי – שם קבוצתו משחקת בליגת ה-NFL. לדבריו, קלסי הכין "צמיד חברות" עם מספר הטלפון שלו, וביקש לתת את הצמיד לזמרת אחרי המופע. מאז השניים בלתי נפרדים, כשסוויפט נצפתה בקהל במשחקי הפוטבול של קלסי פעמים רבות, בעוד שקלסי הצטרף לחלק מסיבוב ההופעות האירופי שלה – ואפילו עלה לבמה כרקדן במהלך הופעה באצטדיון וומבלי בלונדון.
יוסי
איזה עולם דפוק. כל איזה שחקן או זמר נהיה אלוהים21:00 26.08.2025
תמר
לא מעניין20:41 26.08.2025
