תא"ל במיל' עופר וינטר, אומר כי מי שתופס צד במלחה של ישראל נגד חמאס ותומך בעזתים, מוזמן למצוא לו מדינה אחרת לגור בה: "קשה לך פה? אתה משוחרר"

לדבריו: "קשה לך פה? אתה תומך בעזתים? אתה משוחרר. יש מלא מדינות ערביות. אבל לא יכול שניתן אפשרות להשתמש בדמוקרטיה כדי לקעקע את יסודותיה של המדינה הכזאת קטנה והאחת שיש בעולם".

וינטר ציין: "מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי. אנחנו פה בזכות, חזרנו לפה, זה הבית שלנו, יש מדינה אחת יהודית בעולם, כזאת קטנה,

ומי שחי פה שווה בזכויות, אבל צריך שתהיה פה נאמנות למדינה, במינימום הכרת הטוב".

וינטר סיפר: "כשהייתי בארצות הברית, שנתיים במארינס, הילדים שלי הלכו לבית ספר יהודי. אני בכוונה מדגיש שיהודי הוא בית ספר פרטי, הוא לא מקבל כסף ממוסדות המדינה.. בבית הספר הזה יש דגל ארצות הברית, והילדים עומדים בבוקר ושמים יד על החזה ומצהירים אמונים לארצות הברית".

הוא המשיך וסיפר כי "בכל בית כנסת שהייתי בארצות הברית בשבת אומרים תפילה לשלום הנשיא ומשנהו ולממשלתו. וזה לא משנה אם היא רפובליקנית או דמוקרטית, הממשלה. אתה חי במקום, אתה אוכל מטוב הארץ, תגיד תודה. הכרת הטוב, במינימום. לא מתאים לך? קשה לך פה?

אתה תומך בעזתים? אתה משוחרר".