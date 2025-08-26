תא"ל במיל' עופר וינטר, אומר כי מי שתופס צד במלחה של ישראל נגד חמאס ותומך בעזתים, מוזמן למצוא לו מדינה אחרת לגור בה.
לדבריו: "קשה לך פה? אתה תומך בעזתים? אתה משוחרר. יש מלא מדינות ערביות. אבל לא יכול שניתן אפשרות להשתמש בדמוקרטיה כדי לקעקע את יסודותיה של המדינה הכזאת קטנה והאחת שיש בעולם".
וינטר ציין: "מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי. אנחנו פה בזכות, חזרנו לפה, זה הבית שלנו, יש מדינה אחת יהודית בעולם, כזאת קטנה,
ומי שחי פה שווה בזכויות, אבל צריך שתהיה פה נאמנות למדינה, במינימום הכרת הטוב".
וינטר סיפר: "כשהייתי בארצות הברית, שנתיים במארינס, הילדים שלי הלכו לבית ספר יהודי. אני בכוונה מדגיש שיהודי הוא בית ספר פרטי, הוא לא מקבל כסף ממוסדות המדינה.. בבית הספר הזה יש דגל ארצות הברית, והילדים עומדים בבוקר ושמים יד על החזה ומצהירים אמונים לארצות הברית".
הוא המשיך וסיפר כי "בכל בית כנסת שהייתי בארצות הברית בשבת אומרים תפילה לשלום הנשיא ומשנהו ולממשלתו. וזה לא משנה אם היא רפובליקנית או דמוקרטית, הממשלה. אתה חי במקום, אתה אוכל מטוב הארץ, תגיד תודה. הכרת הטוב, במינימום. לא מתאים לך? קשה לך פה?
אתה תומך בעזתים? אתה משוחרר".
אריה
מילים כדורבנות. חסרה רק הגדרה מדויקת: הגיס החמישי.20:28 26.08.2025
שאול
עיצוב שהפכו אותו לאלים רק בגלל הכיפה. הוא לא התקדם כי הוא לא ראוי. וכל פעם שהוא פותח את הפה הוא רק מוכיח לנו כמה הרמטכ"ל צדק, ובגדול!20:33 26.08.2025
א
זה כולל את מממן החמאס?20:33 26.08.2025
וינקר
תדליק אותם תדליק20:25 26.08.2025
נחומי
מי שרוצה להרוס המדינה היחדה לעם היהודי מוזמין לעזוב העולם גדול20:38 26.08.2025
ביבי הואס את המדינה בכל תחום
בתגובה ל: נחומי
גם לפי דבריך חייב להסתלק21:06 26.08.2025
ביבי אבי החמאס - הוא התומך בחמאס הגדול בהיסטוריה והאיש שהביא את ההכרה הגדולה ביותר בפלסטין
ביבי מנע חיסול ראשי החמאס. ביבי מנע שלטון חלופי לחמאס. ביבי מנע תיכנון היום שאחרי חמאס. אחרי שחיילנו ניצחו והשמידו את צבא חמאס, מפקדיו, מחליפיהם, גדודיו וציודו, ביבי מושך מלחמת כלום ומביא לחמאס...
ביבי מנע חיסול ראשי החמאס. ביבי מנע שלטון חלופי לחמאס. ביבי מנע תיכנון היום שאחרי חמאס. אחרי שחיילנו ניצחו והשמידו את צבא חמאס, מפקדיו, מחליפיהם, גדודיו וציודו, ביבי מושך מלחמת כלום ומביא לחמאס נצחונות מדיניים והסברתיים העולם וגוברים מדי יום. ביבי מנע סיום המלחמה והשבת כולם ומשאיר את החטופים להגנה על חמאס ומרוויח זמן גם לממשלתו הכושלת. ביבי תמיד דאג ודואג גם היום לכל צרכי חמאס ולאספקה, על חשבוננו. ביבי, חברו של סינואר ושותפו למזוודות, ביבי הוא אבי החמאס.המשך 21:05 26.08.2025
מי שתומך בעזתים זה נתניהו
אחרי שצהל ניצח בכל קרב, ביבי אבי החמאס מממן הנוחבות, ממשיך לדאוג לכל צרכי החמאס. ביבי גם מונע סיום המלחמה מאינטרס אישי מושך זמן ובזהמביבי תומך בחמאס - למרות הנצחונות...
אחרי שצהל ניצח בכל קרב, ביבי אבי החמאס מממן הנוחבות, ממשיך לדאוג לכל צרכי החמאס. ביבי גם מונע סיום המלחמה מאינטרס אישי מושך זמן ובזהמביבי תומך בחמאס - למרות הנצחונות של צהל ביבי מאפשר לחמאס נצחונות במידור ההסברה במישור המדיני. כל יום נץמביא נזק לישראל ומביא נצחונות לחמאס בזמן שהוא מושך זמן מפקיר את חיילנו ומביא לחמאס הישגים מדינייים.המשך 21:02 26.08.2025
חחחח
מקבל מכל טוב הארץ? כנראה שמדבר על החרדים לא על החילונים והציונות הדתית20:53 26.08.2025
ביבי הואס את המדינה בכל תחום
בתגובה ל: נחומי
גם לפי דבריך חייב להסתלק21:06 26.08.2025
